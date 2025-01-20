Самарские спортсмены стали призерами первенства ПФО по легкой атлетике

В Ульяновске с 17 по 19 января проходило первенство ПФО по легкой атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов до 20 и до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из всех 14 регионов ПФО, в том числе сборная Самарской области, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Самарские спортсмены стали победителями и призерами соревнований.

Степан Егоров завоевал золото в беге на 400 м (U20 — 00:48,30; тренеры Дмитриев В.М., Иванова И.Ю.), Эмилия Гаспарян (60 м с барьерами U20 — 00:08,96; тренер Бубнов П.Ю.) и Владимир Рыжов (60 м с барьерами U23 — 00:08,71; тренеры Андреева О.П., Андреев В.М.) — бронзу.

Дмитрий Мужиков получил золото в дисциплине толкание ядра (U23 — 16,77 м; тренер Мужиков П.В.). Евгений Малахов (800 м U23 — 01:54,26) и Егор Марочкин (200 м U20 — 00:22,87; тренер Дмитриева Т.П.) удостоились серебра, Александра Суханова — бронзы (прыжки в длину U20 — 5,64 м; тренер Востокова Н.П.).

В дисциплине "Тройной прыжок" золотые медали завоевали Алина Поваляева (U23 — 12,18 м; тренер Белкова О.Н.) и Александра Суханова (U20 — 12,62 м; тренер Востокова Н.П.), а Кристина Поваляева получила бронзовую медаль (U20 — 11,80 м; тренер Востокова Н.П.)