Самарские спортсмены стали призерами первенства ПФО по легкой атлетике

В Ульяновске с 17 по 19 января проходило первенство ПФО по легкой атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов до 20 и до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из всех 14 регионов ПФО, в том числе сборная Самарской области, передает пресс-служба регионального министерства спорта.
Самарские спортсмены стали победителями и призерами соревнований.
Степан Егоров завоевал золото в беге на 400 м (U20 — 00:48,30; тренеры Дмитриев В.М., Иванова И.Ю.), Эмилия Гаспарян (60 м с барьерами U20 — 00:08,96; тренер Бубнов П.Ю.) и Владимир Рыжов (60 м с барьерами U23 — 00:08,71; тренеры Андреева О.П., Андреев В.М.) — бронзу.
Дмитрий Мужиков получил золото в дисциплине толкание ядра (U23 — 16,77 м; тренер Мужиков П.В.). Евгений Малахов (800 м U23 — 01:54,26) и Егор Марочкин (200 м U20 — 00:22,87; тренер Дмитриева Т.П.) удостоились серебра, Александра Суханова — бронзы (прыжки в длину U20 — 5,64 м; тренер Востокова Н.П.).
В дисциплине "Тройной прыжок" золотые медали завоевали Алина Поваляева (U23 — 12,18 м; тренер Белкова О.Н.) и Александра Суханова (U20 — 12,62 м; тренер Востокова Н.П.), а Кристина Поваляева получила бронзовую медаль (U20 — 11,80 м; тренер Востокова Н.П.)
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!