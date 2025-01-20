Врач ВСК рассказала, как россиянам сохранить энергию и позитивный настрой зимой

В холодное время года, особенно зимой, многие люди испытывают чувство нехватки энергии и апатию. Холод, сокращение светового дня и ограниченное пребывание на улице могут негативно сказываться на настроении и уровне физической и эмоциональной активности. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о методах, которые помогут сохранить энергию и хороший эмоциональный фон зимой.
Первым шагом к сохранению энергии является сбалансированный рацион. Для того чтобы функционировать на полную мощность, наш организм должен в достаточном количестве получать макро- и микронутриенты. Один из самых простых способов организовать сбалансированное питание — это следовать концепции "Гарвардской тарелки". Так, необходимо включить в рацион разнообразные продукты: сложные углеводы (цельнозерновые злаки, ржаной хлеб и макароны из муки грубого помола, а также корнеплоды и бобы), белок (его источниками являются индейка, морепродукты, куриные яйца, миндаль, подсолнечник и тофу), здоровые жиры (поступают в организм из льняного масла, авокадо, кешью и лосося), а также овощи и фрукты (включая груши, грейпфрут, чернику, цветную капусту, мангольд и свеклу). Не менее важен и сам режим питания. Регулярные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень энергии. Например, пропуск завтрака может привести к снижению концентрации внимания и повышенной утомляемости в течение дня.
Качество сна оказывает значительное влияние на нашу активность и энергичность, особенно осенью и зимой. Рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки и стараться ложиться до полуночи, так как такой режим соответствует естественным биологическим часам. Недостаток сна негативно сказывается на когнитивных функциях и общем самочувствии.
Хронический стресс способен истощать ресурсы организма и ухудшать иммунитет. Регулярные практики медитации и дыхательных упражнений могут существенно снизить уровень кортизола — гормона стресса. А физическая активность любого типа способствует высвобождению эндорфинов — химических веществ, отвечающих за улучшение настроения и повышение уровня энергии. Легкие повседневные упражнения, такие как утренняя разминка, гимнастика, пилатес или короткие силовые тренировки, помогут укрепить мышцы и сохранить правильную осанку, особенно если работа связана с долгим пребыванием в сидячем положении.
"Старайтесь находить баланс между рабочими задачами и тем, что приносит вам радость. Важно заранее планировать время для отдыха. Наиболее полезно для психики состояние, при котором отсутствуют резкие эмоциональные всплески. Даже приятные события могут истощать ресурсы организма. Чтобы полноценно восстановить силы, выбирайте спокойный и комфортный досуг: прогулки на природе, вечер в кругу близких друзей или занятия любимым делом в домашней обстановке", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас