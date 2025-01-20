В самарском медуниверситете "Реавиз" нашли нарушения безопасности

Рособрнадзором объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам. В их числе оказался самарский медицинский университет "Реавиз".
В сообщении Рособрнадзора указано, что предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). Но в чем конкретно выразились нарушения, представители ведомства не уточнили.
"Реавиз" — частный вуз. Его основали в 1990-х годах как дочернюю структуру Самарского государственного медицинского университета. Причем одним из инициаторов был Геннадий Котельников — академик РАМН и действующий спикер Самарской губернской думы. Филиалы "Реавиза" также работают в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. В вузах готовят медицинских специалистов разного профиля.
Сейчас основным учредителем является Олег Алексеев (60%). Доля в 20% принадлежит Самаркому государственному медицинскоум университету, по 10% — у бывшего министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова и доктора медицинских наук, академика РАМТН, вице-президента Российской Ассоциации гериатров и геронтологов Николая Лысова. Последнему также принадлежит ООО "УК"Реавиз".
В Самаре работает медицинская многопрофильная клиника "Реавиз". Директор и учредитель — Евгений Буренков.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения