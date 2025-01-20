В самарском медуниверситете "Реавиз" нашли нарушения безопасности

Рособрнадзором объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам. В их числе оказался самарский медицинский университет "Реавиз".

В сообщении Рособрнадзора указано, что предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). Но в чем конкретно выразились нарушения, представители ведомства не уточнили.

"Реавиз" — частный вуз. Его основали в 1990-х годах как дочернюю структуру Самарского государственного медицинского университета. Причем одним из инициаторов был Геннадий Котельников — академик РАМН и действующий спикер Самарской губернской думы. Филиалы "Реавиза" также работают в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. В вузах готовят медицинских специалистов разного профиля.

Сейчас основным учредителем является Олег Алексеев (60%). Доля в 20% принадлежит Самаркому государственному медицинскоум университету, по 10% — у бывшего министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова и доктора медицинских наук, академика РАМТН, вице-президента Российской Ассоциации гериатров и геронтологов Николая Лысова. Последнему также принадлежит ООО "УК"Реавиз".

В Самаре работает медицинская многопрофильная клиника "Реавиз". Директор и учредитель — Евгений Буренков.