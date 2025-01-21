Под Самарой при тушении пожара удалось спасти 300 коров

В понедельник, 20 января, в 21:53 на ул. Центральной, 1а в селе Жигули Ставропольского районе начался пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пламя охватило территорию в 2000 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". С огнем боролись 26 человек и 7 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось спустя 7 часов - в 5:40 утра 21 января.
Обошлось без погибших и пострадавших, до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожарные эвакуировали 300 годов крупного рогатого скота.
Обстоятельства случившегося устанавливаются
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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !