Под Самарой при тушении пожара удалось спасти 300 коров

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 января, в 21:53 на ул. Центральной, 1а в селе Жигули Ставропольского районе начался пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.