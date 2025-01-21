Родителей школьников пригласили на онлайн-вебинар о подготовке к ЕГЭ

Недавнее исследование "Ростелекома" показало, что образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Школьники в возрасте от 12 до 17 лет проводят в сети 6,5 часов ежедневно, и занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение. 22 января для всех желающих будет проводиться вебинар "Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям".
Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало вебинара в 11:00, подключение к платформе трансляции — с 10:45.
Речь пойдет о том, как подготовиться к единому государственному экзамену в онлайн формате. Ведущие расскажут, какие инструменты и сервисы помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно. Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.
На вебинаре эксперты обсудят, как обеспечить высокие результаты, обойтись без помощи репетиторов и снизить стресс при подготовке и сдаче экзамена и для школьников, и для родителей.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения