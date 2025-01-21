В СамГМУ разработали ПО для проведения операций с использованием VR-технологий

В Самарском государственном медицинском университете создали программное обеспечение CoVRS (Collaborative Virtual Reality Surgery). Оно позволяет визуализировать снимки пациента в формате 3D, поддерживать принятие врачебных решений и валидировать план вмешательства в процессе удаленной многопользовательской консультации между врачами из любых регионов с применением VR-технологий.

Программа используется на всех этапах вмешательств: планирование, корректировка в процессе выполнения и оценка результатов операции. Она позволяет проводить сегментацию 3D-моделей, выделять необходимые зоны, визуализировать предоперационный доступ с помощью виртуального медицинского инструмента.

Тестирование новой программы прошло с участием специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ и Клиник СамГМУ. Операция проходила в "цифровой" операционной Клиник в Самаре, а врачи Санкт-Петербургского НИИ подключились к ней удаленно. По итогам операции коллеги высоко оценили разработку СамГМУ.

"За этой разработкой - безусловно, будущее", - говорит директор лечебно-диагностического отделения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Владимир Дворянчиков.

Благодаря таким технологиям качественная медицинская помощь становится доступнее.