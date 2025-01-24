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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил 2-й гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию с 82-й годовщиной образования

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищева поздравил 2-й гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию с 82-й годовщиной образования.

"Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю командование, весь личный состав, ветеранов объединения с 82-й годовщиной со дня образования 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

В годы Великой Отечественной войны гвардейское объединение принимало участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточно-Померанской операциях и взятии Берлина. За мужество и героизм 221 гвардеец был удостоен звания Героя Советского Союза, свыше 100 тысяч воинов награждены орденами и медалями.

Сегодня, продолжая дело, начатое нашими дедами и прадедами, воины-гвардейцы сражаются с нацизмом на исторических российских землях в зоне специальной военной операции. При выполнении задач, поставленных президентом страны В.В.Путиным, они проявляют отвагу, стойкость и высокий морально-боевой дух. 

Дорогие друзья, благодарю вас за самоотверженность, верность военной присяге, воинскому долгу и преданность Отчизне. Спасибо ветеранам, передавшим новому поколению воинов свои боевые традиции, чувство гордости за принадлежность к гвардейскому объединению и беззаветную любовь к Родине.

Правительство Самарской области и дальше будет оказывать всю необходимую поддержку 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, семьям военнослужащих.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия и ратных успехов на благо Отечества!" - сказал губернатор.

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