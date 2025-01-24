Почти 168 тыс. человек прошли диспансеризацию по месту работы в Самарской области

С 2023 г. Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра по месту работы граждан. С начала 2024 г. благодаря активности и социальной ответственности руководителей отдельных предприятий почти 168 тыс. сотрудников уже проверили здоровье по месту работы.
"Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин. - Есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не обследуются, и большинство из них - трудоспособного возраста. Наша задача - путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых - увеличение продолжительности жизни и сбережение здоровья жителей. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспособных граждан в возрасте 40-64 лет, не проходивших диспансеризацию более двух лет: с 55,7% в 2023 г. до 26,2%% в 2024 году".
Результаты работы:
- заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 2553 предприятиями/организациями;
- почти 168 000 человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы;
- предприятиям рекомендуется совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медицинского осмотра;
- проводятся мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий.
Областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров. Для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.
"Развитие корпоративных программ общественного здоровья, взаимодействие с работодателями региона - важнейший приоритет деятельности медицинских учреждений и министерства здравоохранения Самарской области. Особенно важно, когда в эту работу вливаются настоящие индустриальные флагманы региона. Сейчас областной центр общественного здоровья подписал соглашение о разработке корпоративной программы здоровья с ООО "Газпром трансгаз Самара", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.
Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас