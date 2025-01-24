Почти 168 тыс. человек прошли диспансеризацию по месту работы в Самарской области

С 2023 г. Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра по месту работы граждан. С начала 2024 г. благодаря активности и социальной ответственности руководителей отдельных предприятий почти 168 тыс. сотрудников уже проверили здоровье по месту работы.

"Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и ПФО Юрий Мальшин. - Есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не обследуются, и большинство из них - трудоспособного возраста. Наша задача - путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых - увеличение продолжительности жизни и сбережение здоровья жителей. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспособных граждан в возрасте 40-64 лет, не проходивших диспансеризацию более двух лет: с 55,7% в 2023 г. до 26,2%% в 2024 году".

Результаты работы:

- заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 2553 предприятиями/организациями;

- почти 168 000 человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы;

- предприятиям рекомендуется совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медицинского осмотра;

- проводятся мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий.

Областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров. Для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

"Развитие корпоративных программ общественного здоровья, взаимодействие с работодателями региона - важнейший приоритет деятельности медицинских учреждений и министерства здравоохранения Самарской области. Особенно важно, когда в эту работу вливаются настоящие индустриальные флагманы региона. Сейчас областной центр общественного здоровья подписал соглашение о разработке корпоративной программы здоровья с ООО "Газпром трансгаз Самара", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.