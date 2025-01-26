Хоккеисты "Лады" уступили в гостях "Нефтехимику"

В воскресенье, 26 января, в Нижнекамске хоккеисты тольяттинской "Лады" сыграли с "Нефтехимиком".
В первой трети к пятой минуте хозяева поля заработали большинство и быстро его реализовали, открыв счет. В середине периода тольяттинцы смогли прорваться к воротам "Нефтехимика" и забили — 1:1.
Во втором периоде хоккеисты "Лады" были в роли догоняющих и пропустили одну шайбу. В заключительном отрезке тольяттинцы стали активнее, вынудили "Нефтехимик" нарушить правила и получили преимущество, которое на 47 минуте привело к голу — 2:2. Однако в оставшееся время хозяева поля смогли забить еще дважды. Итоговый счет — 2:4.
31 января "Лада" на домашнем льду сыграет с "Ак Барсом".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!