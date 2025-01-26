Хоккеисты "Лады" уступили в гостях "Нефтехимику"

В воскресенье, 26 января, в Нижнекамске хоккеисты тольяттинской "Лады" сыграли с "Нефтехимиком".

В первой трети к пятой минуте хозяева поля заработали большинство и быстро его реализовали, открыв счет. В середине периода тольяттинцы смогли прорваться к воротам "Нефтехимика" и забили — 1:1.

Во втором периоде хоккеисты "Лады" были в роли догоняющих и пропустили одну шайбу. В заключительном отрезке тольяттинцы стали активнее, вынудили "Нефтехимик" нарушить правила и получили преимущество, которое на 47 минуте привело к голу — 2:2. Однако в оставшееся время хозяева поля смогли забить еще дважды. Итоговый счет — 2:4.

31 января "Лада" на домашнем льду сыграет с "Ак Барсом".