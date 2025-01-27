Растят кадры со студенческой скамьи: с какими вузами работает АВТОВАЗ

Подключаться к подготовке кадров для промышленного производства еще на этапе обучения в университетах — довольно распространенная практика. Работодатели, которые выбирают такой путь взаимодействия с вузами, эффективно решают вопросы нехватки квалифицированных кадров. В этом смысле АВТОВАЗ — не исключение. Предприятие активно сотрудничает с ведущими вузами Самарской области и России.

Целевое обучение для Инженерного центра LADA

АВТОВАЗ — это предприятие полного производственного цикла. Большая часть операций — от листа металла до сошедшего с конвейера автомобиля бренда LADA — совершается на предприятии. В готовом изделии — труд многочисленного коллектива, в котором число инженерных работников измеряется тысячами.

Основным поставщиком инженерных кадров для АВТОВАЗа был и остается Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Много лет в составе ТГУ подготовкой профильных специалистов занимается Институт машиностроения.

Вместе с тем у автозавода есть многолетний опыт работы и с вузами Самары. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самарский государственный технический университет и Тольяттинский госуниверситет — это три базовых вуза региональной инженерной школы, в которых целевое обучение проходят будущие инженеры АВТОВАЗа. Образовательная программа при этом адаптирована под потребности Инженерного центра LADA.

Тесная интеграция с самарским инженерным учебным кластером дает возможность более подробно ознакомить студентов с заводом, организовывать практику и быть в постоянном близком контакте.

Подробно знакомят с профессией

Специалисты АВТОВАЗа на регулярной основе проводят в вузах профориентационные лекции, участвуют в ярмарках вакансий и других карьерных мероприятиях. Задача одна: отобрать студентов, заинтересованных в перспективной интересной работе; тех, кто готов учиться, расти профессионально и строить свою карьеру в автопроме. Для таких ребят проводятся экскурсии на завод, где они знакомятся с производственными линиями, периметрами работы службы инжиниринга, музеем компании, обедают в столовой предприятия, оценивая разнообразие и вкус блюд. В завершение программы — обязательный круглый стол с руководителями предприятия, на котором студенты из первых уст узнают о подразделениях завода, задачах и направлениях работы, а также о социальном пакете для работников и коллективном договоре, являющимся лучшим в отрасли. Тем, кто решил сделать первые шаги в карьере на АВТОВАЗе, связать свою жизнь с автопромом, компания предлагает программы целевого и дополнительного профессионального обучения, которые включают в себя: учебную программу с блоками специальных дисциплин, дополнительную ежемесячную стипендию до восьми тысяч рублей и многое другое, но главное — гарантированное трудоустройство в Инженерный центр LADA. Вся актуальная информация об этом размещена на официальном сайте АО "АВТОВАЗ" lada.ru в разделе "Карьера".

Шанс для студентов из разных регионов

Среди задач АВТОВАЗа не только амбициозные планы развития модельного ряда бренда LADA, модернизация технологических линий и производственных процессов. Флагман отечественного автопрома активно расширяет географию своего присутствия как в России, так и за рубежом. Тем самым предоставляя шанс будущим инженерам из других регионов начать карьеру в компании-лидере отечественного легкового автомобилестроения.

В портфеле АВТОВАЗа сегодня находятся генеральные соглашения о сотрудничестве с вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Например, в Москве в 2024 году продолжилось сотрудничество с ключевыми вузами: Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и Российским технологическим университетом МИРЭА.

На новый уровень вышло сотрудничество с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом. Среди ряда совместных мероприятий стоит отметить "День АВТОВАЗа в МАДИ". Встречи студентов и диалог с ведущими специалистами Инженерного центра LADA показали серьезную заинтересованность в налаживании взаимодействия с предприятием. Студенты прямо выразили готовность рассматривать АО "АВТОВАЗ" как место работы после окончания вуза.

Естественным ответным шагом стало приглашение делегация МАДИ на День открытых дверей АО "АВТОВАЗ". Студенты познакомились с городом Тольятти, посетили производственные площадки предприятия, для ребят — будущих инженеров — была организована специальная экскурсия по лабораториям Инженерного центра LADA. Студенты побывали в Управлении потребительских свойств, камере электромагнитной совместимости и других интересных объектах. Помимо инженерной и производственной части, был тест-драйв автомобилей LADA, посещение музея АВТОВАЗа и много других активностей.

В северной столице АВТОВАЗ сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным универстетом, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица, Балтийским государственным техническим университетом "Военмех" им. Д. Ф. Устинова. Здесь регулярно проводятся целевые встречи со студентами, преподавательским составом для обсуждения вариантов взаимодействия. АВТОВАЗ участвует в мероприятиях вузов: Днях карьеры, ярмарках вакансий. В 2024 году для популяризации инженерных специальностей АВТОВАЗ принимал участие в проекте Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга "Профдиплом".

Тольяттинские специалисты держат в фокусе внимания и другие вузы города на Неве: налажено взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ, Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (университет ИТМО), политехом Петра Великого, Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом.

Таким образом АВТОВАЗ поставил себе задачу собрать под своим крылом лучшие перспективные кадры страны. Это непросто, но с лихвой окупит все усилия предприятия по работе на перспективу. Ведь прогресс не стоит на месте, и определять, каким будет автомобиль будущего, будут сегодняшние студенты, а скоро — инженеры АВТОВАЗА.