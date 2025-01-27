16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В зону специальной военной операции отправилась очередная команда казаков-добровольцев В Самаре на кладбище установят мемориал в память о погибших бойцах СВО Жителя Тольятти удалось вернуть из украинского плена В Самаре 30-й мотострелковой бригаде вручили икону Георгия Победоносца Новый год начался с помощи самарским бойцам

Армия Общество

В зону специальной военной операции отправилась очередная команда казаков-добровольцев

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 351
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Волжское Войсковое казачье общество отправило очередную команду казаков-добровольцев в зону специальной военной операции. Бойцы будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак". Им предстоит освобождать населенные пункты на одном из самых важных сейчас направлении - Покровском.

Сбор бойцов начался с напутственного слова атамана Волжского войскового казачьего общества Константина Давитьяна: "Казаки мотивированы, понимают, куда идут, и, главное, знают поставленную им задачу".

Во время молебна войсковой священник благословил воинов на доблестный путь. Перед отправкой все участники пройдут полевую подготовку по ключевым направлениям: огневой подготовке, тактическим навыкам, инженерным дисциплинам и военной медицине. Это обучение обеспечит полную готовность каждого казака к выполнению своих обязанностей.

"Я выполняю свой мужской долг. Это наша земля, и ее необходимо освободить, - подчеркивает казак с позывным Зверобой. - В нашем деле нужны мужество и способность собраться, быстро обдумывать множество задач и принимать верные решения. Выжить на передовой помогают принцип "своих не бросаем" и вера в светлое будущее наших детей. Моему сыну 11 лет, и я бы не хотел, чтобы ему пришлось повторять наш путь".

Силами казачьих обществ налажен постоянный централизованный сбор гуманитарной помощи для отряда "Ермак", бойцы которого и сегодня продолжают с честью выполнять боевые задачи на фронте.
"Сегодня следом уходит машина с нашей братской казачьей помощью. Это специальное оборудование, ПИВ-дроны, бронешлемы, бронекостюмы, радиостанции и все то необходимое, что связано с боевой работой отряда", - отметил Константин Давитьян.

Поддержка участников, ветеранов спецоперации, их близких - в поле постоянного внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Для них в регионе действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Внести вклад в общую Победу может каждый. С 1 января до 1 февраля 2025 года единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн рублей (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу можно в военкомате по месту жительства, в пункте отбора или онлайн на портале "Госуслуги". Подробности на contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2