Сборная Самарской области выиграла чемпионат ПФО по зимнему регби

В воскресенье, 26 января, в Казани прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби снегу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
На групповом этапе сборная Самарской области одержала победу в матчах с казанской "Энергией-дубль" — 9:3 и с РК "Йошкар-Ола" — 6:3, однако уступила РК "Казань" — 5:3.
Самарские регбисты вышли в плей-офф с первого места. В полуфинале сборная Самарской области уверенно обыграла "Красный город" из Йошкар-Олы — 10:1.
В финале команду ждал матч-реванш против РК "Казань". Самарской области удалось одержать победу — 6:5 и занять первое место на турнире.
В ближайшие выходные победители и призеры чемпионата ПФО выступят на Кубке России по регби на снегу. Соревнования пройдут 1 и 2 февраля в Московской области.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.