Сборная Самарской области выиграла чемпионат ПФО по зимнему регби

В воскресенье, 26 января, в Казани прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби снегу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

На групповом этапе сборная Самарской области одержала победу в матчах с казанской "Энергией-дубль" — 9:3 и с РК "Йошкар-Ола" — 6:3, однако уступила РК "Казань" — 5:3.

Самарские регбисты вышли в плей-офф с первого места. В полуфинале сборная Самарской области уверенно обыграла "Красный город" из Йошкар-Олы — 10:1.

В финале команду ждал матч-реванш против РК "Казань". Самарской области удалось одержать победу — 6:5 и занять первое место на турнире.

В ближайшие выходные победители и призеры чемпионата ПФО выступят на Кубке России по регби на снегу. Соревнования пройдут 1 и 2 февраля в Московской области.