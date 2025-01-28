Энергетики "Т Плюс" встретились с первокурсниками СЭК имени Мачнева в преддверии Дня студента

Накануне Дня студента сотрудники "Т Плюс" провели встречу с первокурсниками строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Ребята узнали о специфике работы в крупнейшей энергокомпании региона, а также познакомились с актуальными программами, позволяющими совмещать учебный процесс с получением реального опыта на производстве.
Своей историей карьерного роста со студентами поделился заместитель главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" по генерации Александр Кузнецов. В 2005 году Александр Владимирович начал работать на Безымянской ТЭЦ, и прошёл на станции путь от машиниста паровых турбин до начальника производственно-технического отдела. С 2021 по 2024 год Александр Кузнецов занимал должность технического директора — главного инженера Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
"Сегодня перед вами открыты все двери, чтобы реализовать себя в энергетической отрасли. Достаточно иметь желание развиваться, узнавать что-то новое, а мы в свою очередь обеспечим вас опытными наставниками и интересной работой", — отметил заместитель главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" по генерации Александр Кузнецов.
Также в рамках встречи представители энергокомпании рассказали студентам Строительно-энергетического колледжа о возможностях сотрудничества с "Т Плюс".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения