В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур

В Самарском государственном медицинском университете разработали уникальное устройство - MioFace, сообщает пресс-служба вуза. Оно позволяет измерить уровень мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур.

MioFace - это диагностический прибор с интегрированным программным комплексом, который использует электромиографические датчики для контроля состояния лицевых мышц пациента. Устройство измеряет силу напряжения определенных лицевых мышц и передает данные на сервер. Специальное программное обеспечение обрабатывает сигналы и формирует отчет, что позволяет врачам точно фиксировать степень напряжения мышц у пациентов.

Система гибких сенсоров обеспечивает многоканальную регистрацию поверхностных миосигналов и может обрабатывать сигналы других модальностей.

Устройство оснащено восемью электродами, расположенными на ключевых лицевых мышцах. В будущем разработчики планируют увеличить количество каналов до 20, что значительно расширит возможности диагностики.

Сейчас устройства находятся на апробации у врачей. Разработчики планируют внедрить функцию миостимуляции, что сделает MioFace прибором двойного назначения (для миографии и миостимуляции).