В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур

В Самарском государственном медицинском университете разработали уникальное устройство - MioFace, сообщает пресс-служба вуза. Оно позволяет измерить уровень мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур.
MioFace - это диагностический прибор с интегрированным программным комплексом, который использует электромиографические датчики для контроля состояния лицевых мышц пациента. Устройство измеряет силу напряжения определенных лицевых мышц и передает данные на сервер. Специальное программное обеспечение обрабатывает сигналы и формирует отчет, что позволяет врачам точно фиксировать степень напряжения мышц у пациентов.
Система гибких сенсоров обеспечивает многоканальную регистрацию поверхностных миосигналов и может обрабатывать сигналы других модальностей.
Устройство оснащено восемью электродами, расположенными на ключевых лицевых мышцах. В будущем разработчики планируют увеличить количество каналов до 20, что значительно расширит возможности диагностики.
Сейчас устройства находятся на апробации у врачей. Разработчики планируют внедрить функцию миостимуляции, что сделает MioFace прибором двойного назначения (для миографии и миостимуляции).
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения