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Образование Общество

"Тольяттиазот" провел интеллектуальные соревнования среди школьников автограда

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялся новый этап второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В соревнованиях приняли участие около 100 школьников образовательных учреждений Автозаводского и Комсомольского районов, а также микрорайона Поволжский.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Игра для учеников восьмых и десятых классов проходила в формате брейн-ринга. Команды на скорость отвечали на вопросы, связанные с химией, физикой, географией, экологией и культурологией. Отдельный блок был посвящен истории, продукции и корпоративным ценностям "Тольяттиазота".

Интеллектуальные соревнования включали в себя задания на знания и логику, ребусы, загадки из художественных фильмов и музыкальных произведений. Часть видеовопросов, записанных на производстве и в лаборатории, была от молодых сотрудников предприятия.

По сумме набранных баллов победителями стали школьники из лицея № 60. В подарок они получили набор реактивов для проведения экспериментов по химии. Второе место заняла команда школы № 25, которой вручили комплект измерительных приборов по естествознанию. Третьими стали ученики гимназии № 39 — они получили набор оборудования для выполнения ОГЭ по химии.

Следующий этап проекта "Планета ТОАЗиЯ" состоится в феврале.

"На этапе брейн-ринга мы подготовили интересные вопросы по химии не в классическом формате, а в сочетании с другими науками. Ведущие дают развернутые ответы, чтобы не только проверить школьников, но и расширить их кругозор, а также пополнить багаж знаний. Необычная подача материала позволяет развить образное мышление и ассоциации, закрепить полученную информацию в памяти и вдохновить на изучение предметов вне школьной программы", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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