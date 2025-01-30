В филиале самарского политеха появился новый прибор для химических лабораторий

На кафедре "Химия и химическая технология" новокуйбышевского филиала Политеха тематику лабораторных работ и методы исследований позволит расширить спектрофотометр, сообщает пресс-служба вуза. Прибор предназначен для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей, в том числе биологических, с целью определения концентрации растворенных в них компонентов. Средства для приобретения нового оборудования выделили предприятия НК "Роснефть".

"Этот спектофотометр — один из самых современных приборов, — пояснила заведующая лабораториями кафедры "Химия и химическая технология" Тамара Настина. — Его применяют в разных аналитических лабораториях, в том числе в фармацевтических и криминалистических. На промышленных предприятиях он, например, используется для исследования воды на содержание примесей. Так проводят мониторинг работы очистных сооружений. Прибор позволил нам расширить функционал фотоэлектроколориметров, которые применяют на предприятиях. Он более универсален, точнее анализирует концентрацию конкретного вещества в растворе".

Спектофотометр регистрирует световые потоки, которые проходят через растворы, в более широком интервале длины волн — до 1 100 нанометров. Для определения каждого продукта в растворе предусмотрена своя длина волны. Концентрация вещества определяется по его оптической плотности — показателю непрозрачности для световых лучей. Одновременно можно анализировать три пробы. Данные исследования выводятся на дисплей спекторофотометра. На мониторе компьютера получают результаты анализа в графике и таблицах.

Студенты учатся работать с оптическими приборами на занятиях по дисциплине "Инструментальные методы анализа".

"В дипломных проектах студенты проводят расчеты для технологических процессов, актуальные для предприятий, — рассказал заведующий кафедрой "Химия и химическая технология" Алексей Моисеев. — В магистерских диссертациях прорабатываются проблемы конкретных установок, предлагаются решения для совершенствования технологии. Выпускники способны анализировать производство и внедрять новые решения".

"Предприятия компании "Роснефть" поддерживают постоянное обновление материально-технического оснащения вуза, — отметила директор новокуйбышевского филиала Галина Заболотни. — Оснащение лабораторий вуза отвечает требованиям работодателей по качеству подготовки выпускников, которые ежегодно пополняют коллективы предприятий, продолжают заниматься актуальными исследованиями, успешно защищают свои разработки на научно-технических конференциях молодых специалистов Роснефти. Большинство среди новокуйбышевских призёров корпоративного форума новаторов — выпускники нашего филиала".