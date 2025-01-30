Нефтяники оснастили сызранскую городскую и районную больницу новым оборудованием

При поддержке НК "Роснефть" в ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская и районная больница" появилось новое высокотехнологичное оборудование для оснащения детского хирургического отделения и перинатального центра. Это повысит эффективность оказания медицинской помощи юным жителям города и всего Правобережья.

В отделение детской хирургии закуплен операционный стол и операционная бестеневая лампа — современное оборудование пришло на смену устаревшим аналогам. Операционный стол, оснащенный электроприводом, обеспечивает эффективное проведение операционных вмешательств и более комфортные условия для работы врачам. Электропривод позволяет регулировать не только высоту, но и угол наклона. Незаменимы в современной хирургии и специальные бестеневые светильники, способные обеспечить точную цветопередачу, большое световое поле и полное отсутствие бликов.

В перинатальном центре при поддержке нефтяников появилась открытая реанимационная система для новорожденных — многофункциональный комплекс для спасения жизни пациентов. Нагрузка на врачей здесь достаточно большая — в центре ежегодно появляется на свет порядка 1500 малышей. Некоторые из них в первые дни жизни нуждаются в особом медицинском контроле. В Современное оборудование позволяет осуществлять мониторинг и поддержание жизненно важных функций, обеспечивает свободный доступ к ребенку с любой стороны для проведения различных медицинских манипуляций.

НК "Роснефть" представлена в Самарской области производственным комплексом полного цикла: добычи углеводородов, их переработки и сбыта готовой продукции. Компания, придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия, и сфера медицины — в числе приоритетов. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "НК "Роснефть" на системной основе реализуются проекты по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения региона, а также для решения других приоритетных задач социально-экономического развития территории.