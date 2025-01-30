Нефтяники оснастили сызранскую городскую и районную больницу новым оборудованием

При поддержке НК "Роснефть" в ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская и районная больница" появилось новое высокотехнологичное оборудование для оснащения детского хирургического отделения и перинатального центра. Это повысит эффективность оказания медицинской помощи юным жителям города и всего Правобережья.
В отделение детской хирургии закуплен операционный стол и операционная бестеневая лампа — современное оборудование пришло на смену устаревшим аналогам. Операционный стол, оснащенный электроприводом, обеспечивает эффективное проведение операционных вмешательств и более комфортные условия для работы врачам. Электропривод позволяет регулировать не только высоту, но и угол наклона. Незаменимы в современной хирургии и специальные бестеневые светильники, способные обеспечить точную цветопередачу, большое световое поле и полное отсутствие бликов.
В перинатальном центре при поддержке нефтяников появилась открытая реанимационная система для новорожденных — многофункциональный комплекс для спасения жизни пациентов. Нагрузка на врачей здесь достаточно большая — в центре ежегодно появляется на свет порядка 1500 малышей. Некоторые из них в первые дни жизни нуждаются в особом медицинском контроле. В Современное оборудование позволяет осуществлять мониторинг и поддержание жизненно важных функций, обеспечивает свободный доступ к ребенку с любой стороны для проведения различных медицинских манипуляций.
НК "Роснефть" представлена в Самарской области производственным комплексом полного цикла: добычи углеводородов, их переработки и сбыта готовой продукции. Компания, придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия, и сфера медицины — в числе приоритетов. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "НК "Роснефть" на системной основе реализуются проекты по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения региона, а также для решения других приоритетных задач социально-экономического развития территории.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас