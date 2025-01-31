16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трое хоккеистов "Лады" вызваны в ЦСК ВВС "Ладья" обыграла "Снежных барсов" - 4:3 Хоккеисты "Лады" уступили в гостях "Нефтехимику" ХК "Лада" проиграл "Витязю" - 2:6 "Ладья" обыграла "Сибирских снайперов"

Хоккей Спорт

Трое хоккеистов "Лады" вызваны в ЦСК ВВС

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 149
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Защитники Карим Вафин и Егор Морозов, а также нападающий Артем Манукян вызваны в "Ладу" из ЦСК ВВС, за который выступали по договору о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В текущем сезоне Вафин провел 28 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 4 (0+4) балла за результативность при показателе полезности "-4", а за 6 игр в КХЛ набранными очками не отметился.

В составе самарского коллектива Морозов принял участие в 10 матчах, в которых заработал 5 (2+3) очков, а в 14 играх за "Ладу" в КХЛ отдал одну голевую передачу при показателе полезности "+4".

Для Манукяна, с которым был заключен двусторонний контракт месяц назад, этот вызов в "Ладу" стал первым в сезоне. За ЦСК ВВС форвард провел 42 матча и набрал 16 (11+5) очков при показателе полезности "-5".

В стане самарского коллектива продолжают находиться нападающие Николай Владимиров и Дмитрий Иванов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2