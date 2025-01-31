Трое хоккеистов "Лады" вызваны в ЦСК ВВС

Защитники Карим Вафин и Егор Морозов, а также нападающий Артем Манукян вызваны в "Ладу" из ЦСК ВВС, за который выступали по договору о сотрудничестве.

В текущем сезоне Вафин провел 28 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 4 (0+4) балла за результативность при показателе полезности "-4", а за 6 игр в КХЛ набранными очками не отметился.

В составе самарского коллектива Морозов принял участие в 10 матчах, в которых заработал 5 (2+3) очков, а в 14 играх за "Ладу" в КХЛ отдал одну голевую передачу при показателе полезности "+4".

Для Манукяна, с которым был заключен двусторонний контракт месяц назад, этот вызов в "Ладу" стал первым в сезоне. За ЦСК ВВС форвард провел 42 матча и набрал 16 (11+5) очков при показателе полезности "-5".

В стане самарского коллектива продолжают находиться нападающие Николай Владимиров и Дмитрий Иванов.