Фонд развития промышленности одобрил льготный заем для компании "Фитнес десерты"

ООО "Фитнес десерты" получит льготный заем от Государственного фонда развития промышленности Самарской области для реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного производства импортозамещающих протеиновых батончиков.

Это важное решение было принято на первом заседании Наблюдательного совета ГФРП СО 30 января 2025 г. под председательством вице-губернатора Самарской области Вячеслава Романова.

"Решение экспертного совета поддержать наш проект, позволит нам в короткие сроки ввести в строй оборудование, — прокомментировал директор компании Антон Заикин. — Новые продукты и более автоматизированная линия важный фактор для того чтобы привлечь еще больше покупателей в России и за ее границами. Плюс мы создадим дополнительные рабочие места в Тольятти".

Государственный фонд развития промышленности Самарской области за время своей деятельности предоставил 65 льготных займов на общую сумму более 1,58 млрд рублей. Кроме этого, решением главы региона Вячеславом Федорищевым капитализация ГФРП в 2024 г. была увеличена на 400 млн рублей.

"Создание комфортных условий для бизнеса — ключевая задача, которую поставил президент России Владимир Путин. Губернатор региона Вячеслав Федорищев также подчеркнул важность государственной поддержки предпринимателей. Это открывает новые возможности для развития и влияет на экономическую стабильность региона. Поэтому такие льготные займы фонда способствуют внедрению новых технологий и укреплению экономики в условиях современной экономики", — отметил глава Минпромторга Денис Гурков.