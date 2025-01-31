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Малый бизнес Экономическая политика

Фонд развития промышленности одобрил льготный заем для компании "Фитнес десерты"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Фитнес десерты" получит льготный заем от Государственного фонда развития промышленности Самарской области для реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного производства импортозамещающих протеиновых батончиков.

Это важное решение было принято на первом заседании Наблюдательного совета ГФРП СО 30 января 2025 г. под председательством вице-губернатора Самарской области Вячеслава Романова.

"Решение экспертного совета поддержать наш проект, позволит нам в короткие сроки ввести в строй оборудование, — прокомментировал директор компании Антон Заикин. — Новые продукты и более автоматизированная линия важный фактор для того чтобы привлечь еще больше покупателей в России и за ее границами. Плюс мы создадим дополнительные рабочие места в Тольятти". 

Государственный фонд развития промышленности Самарской области за время своей деятельности предоставил 65 льготных займов на общую сумму более 1,58 млрд рублей. Кроме этого, решением главы региона Вячеславом Федорищевым капитализация ГФРП в 2024 г. была увеличена на 400 млн рублей.

"Создание комфортных условий для бизнеса — ключевая задача, которую поставил президент России Владимир Путин. Губернатор региона Вячеслав Федорищев также подчеркнул важность государственной поддержки предпринимателей. Это открывает новые возможности для развития и влияет на экономическую стабильность региона. Поэтому такие льготные займы фонда способствуют внедрению новых технологий и укреплению экономики в условиях современной экономики",  — отметил глава Минпромторга Денис Гурков.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

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