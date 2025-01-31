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Экономика и бизнес

Региональный минпромторг запускает рубрику "Заводы Победы: хроники Куйбышева" к 80-летию Великой Победы

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство промышленности и торговли Самарской области объявляет о запуске в социальных сетях новой рубрики "Заводы Победы: хроники Куйбышева". Рубрика посвящена 80-летию Великой Победы.

Цель проекта - сохранить память о трудовом подвиге предприятий, которые в годы войны обеспечивали фронт оружием и техникой для приближения Победы.

Важность сохранения памяти о подвиге народа и предков, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Рубрика расскажет о заводах Куйбышева, которые внесли огромный вклад в поддержку армии, а также о современных достижениях и развитии предприятий.

Первым героем стал завод "Авиакор". В этом году предприятие отмечает 95-летие. В 1941 г. завод был эвакуирован в Куйбышев. Первый эшелон с работниками и оборудованием прибыл на станцию Безымянка в октябре того же года. Уже через 54 дня собрали первый штурмовик Ил-2 из комплектующих, привезенных из Воронежа. За годы войны завод произвел 15025 штурмовиков Ил-2 и за свой героический труд был удостоен многочисленных наград.

Сегодня АО "Авиакор - авиационный завод" занимается строительством и ремонтом самолетов, а также компонентным производством. Завод располагает современным центром технического обслуживания и ремонта, сертифицированным на обслуживание различных типов воздушных судов.

"В год 80-летия Великой Победы важно помнить вклад каждого завода, каждого труженика тыла в победу. Они стали надежной опорой для фронта в тяжелейшей войне. Куйбышев стал центром оборонной промышленности, где трудились взрослые и дети, проявляя смелость и решимость. Эти героические события напоминают, как важны единство и сплоченность в трудные времена", - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

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