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Армия Общество

Ветерану СВО из Тольятти оказали медицинскую помощь на сумму почти 5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благотворительный фонд "Память поколений" оказал медицинскую помощь по протезированию 20 ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине. 16 ветеранов получили высокотехнологичные протезы нижних конечностей, еще четыре человека - протезы предплечья. Сумма помощи для 20 человек составила 59,9 млн рублей.

Фото: PR-служба БФ "Память поколений"

Медицинская помощь ветеранам оказана при поддержке Фонда президентских грантов - в конце 2023 г. благотворительный фонд "Память поколений" стал победителем конкурса ФПГ и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий - 28,8 млн рублей.

Ветеран СВО из Тольятти потерял ногу при минометном обстреле в августе 2024 года. Любимые занятия, такие как бег и спорт, стали для него недоступны. В рамках федерального проекта ветерану предоставили микропроцессорный протез за более чем 4,9 млн рублей. "Теперь я смогу вернуться к любимым занятиям и ходить в спортзал, а в сентябре сам отведу дочку в первый класс", - поделился планами он.

Фонд "Память поколений" начал реализацию гранта в начале февраля 2024 г. и к февралю 2025 г. полностью закончил протезирование всех обратившихся в рамках гранта ветеранов. Молодые мужчины быстро освоили новые протезы, многие из них благодаря современным технологиям смогли вернуться к своим активным увлечениям: спорту, поездкам на машине, путешествиям и даже горным походам.

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