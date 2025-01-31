Ветерану СВО из Тольятти оказали медицинскую помощь на сумму почти 5 млн рублей

Благотворительный фонд "Память поколений" оказал медицинскую помощь по протезированию 20 ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине. 16 ветеранов получили высокотехнологичные протезы нижних конечностей, еще четыре человека - протезы предплечья. Сумма помощи для 20 человек составила 59,9 млн рублей.
Медицинская помощь ветеранам оказана при поддержке Фонда президентских грантов - в конце 2023 г. благотворительный фонд "Память поколений" стал победителем конкурса ФПГ и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий - 28,8 млн рублей.
Ветеран СВО из Тольятти потерял ногу при минометном обстреле в августе 2024 года. Любимые занятия, такие как бег и спорт, стали для него недоступны. В рамках федерального проекта ветерану предоставили микропроцессорный протез за более чем 4,9 млн рублей. "Теперь я смогу вернуться к любимым занятиям и ходить в спортзал, а в сентябре сам отведу дочку в первый класс", - поделился планами он.
Фонд "Память поколений" начал реализацию гранта в начале февраля 2024 г. и к февралю 2025 г. полностью закончил протезирование всех обратившихся в рамках гранта ветеранов. Молодые мужчины быстро освоили новые протезы, многие из них благодаря современным технологиям смогли вернуться к своим активным увлечениям: спорту, поездкам на машине, путешествиям и даже горным походам.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту