Ветерану СВО из Тольятти оказали медицинскую помощь на сумму почти 5 млн рублей

Благотворительный фонд "Память поколений" оказал медицинскую помощь по протезированию 20 ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине. 16 ветеранов получили высокотехнологичные протезы нижних конечностей, еще четыре человека - протезы предплечья. Сумма помощи для 20 человек составила 59,9 млн рублей.

Медицинская помощь ветеранам оказана при поддержке Фонда президентских грантов - в конце 2023 г. благотворительный фонд "Память поколений" стал победителем конкурса ФПГ и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий - 28,8 млн рублей.

Ветеран СВО из Тольятти потерял ногу при минометном обстреле в августе 2024 года. Любимые занятия, такие как бег и спорт, стали для него недоступны. В рамках федерального проекта ветерану предоставили микропроцессорный протез за более чем 4,9 млн рублей. "Теперь я смогу вернуться к любимым занятиям и ходить в спортзал, а в сентябре сам отведу дочку в первый класс", - поделился планами он.

Фонд "Память поколений" начал реализацию гранта в начале февраля 2024 г. и к февралю 2025 г. полностью закончил протезирование всех обратившихся в рамках гранта ветеранов. Молодые мужчины быстро освоили новые протезы, многие из них благодаря современным технологиям смогли вернуться к своим активным увлечениям: спорту, поездкам на машине, путешествиям и даже горным походам.