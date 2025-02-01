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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Ак Барсу" - 1:3

ТОЛЬЯТТИ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Ак Барсу".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Сочетания звеньев тольяттинского коллектива претерпели заметные изменения после выездного поражения от "Нефтехимика" и тренерский штаб "автозаводцев" оставил нетронутой только первую тройку атаки. Кроме того, от травм восстановились Рафаэль Бикмуллин и Данил Юртайкин — нападающие вышли на матч с "Ак Барсом" вместо Андрея Алтыбармакяна и Алексея Ожгихина. В рамке с первых минут вновь обосновался Александр Трушков.

Стартовый игровой отрезок хоккеисты "Лады" провели не самым лучшим образом. Несмотря на то, что тольяттинцы временами неплохо контролировали шайбу в зоне соперника, до бросков в створ дело практически не доходило. Казанский коллектив, напротив, возникавшими шансами пользовался охотно. В середине периода гости открыли счет усилиями Артура Бровкина, успевшего добить снаряд в открытый угол ворот Александра Трушкова, а затем незамысловатый наброс Алексея Марченко от синей линии в гол превратил Александр Барабанов — 0:2. Далее команды обменялись удалениями, причем "автозаводцам" даже пришлось немного поиграть втроем против пятерых "барсов", но цифры на табло остались прежними.

После перерыва хозяева льда заметно оживились, а два подряд удаления у "Ак Барса" на экваторе встречи и вовсе помогли "Ладе" вернуться в игру. На 31-й минуте Архип Неколенко здорово подставил клюшку под несильный бросок Дениса Баранцева и шайба юркнула в сетку — 1:2. На этом тольяттинцы и не думали останавливаться, создавая раз за разом неплохие моменты у казанских ворот. С убойной позиции не сумел забить Данил Юртайкин, Магомед Шараканов пытался забросить лакросс-гол, однако "Ак Барс" старательно оберегал минимальное преимущество.

В третьей двадцатиминутке "автозаводцы" продолжили предпринимать активные попытки по исправлению счета, однако казанцы очень плотно оборонялись и по-настоящему реальных возможностей отыграться у "Лады" было не так уж и много. В концовке поединка Александр Трушков уступил место на площадке шестому полевому и за 44 секунды до финальной сирены тольяттинцы пропустили в пустые ворота. Дмитрий Яшкин установил окончательный результат — 1:3.

Послезавтра, 2 февраля, "Лада" проведет очередной домашний матч и оппонентом станет "Автомобилист".

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