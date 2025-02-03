СамГМУ вошел в топ-10 предметного рейтинга THE World University Rankings среди медицинских вузов России

Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в предметный рейтинг THE World University Rankings, составляемый авторитетным изданием Times Higher Education, по направлению "Медицина и здравоохранение", сообщает пресс-служба вуза. СамГМУ попал в категорию 1001+ среди всех вузов мира и оказался в десятке лучших специализированных медицинских вузов России.

Напомним, в 2024 году СамГМУ впервые вошел в глобальный рейтинг THE World University Rankings, заняв позицию 1501+, и оказавшись в числе лидеров среди медицинских вузов России. Это позволило университету в этом году впервые войти в предметный рейтинг по направлению "Медицина и здравоохранение". Ранее на протяжении трех лет СамГМУ входил в рейтинг в статусе "reporter", и показатели университета не учитывались при составлении рейтинга.

Рейтинг "Медицина и здравоохранение" оценивает университеты по направлениям "медицина", "стоматология", "сестринское дело" и другим отраслям здравоохранения. Рейтинг этого года включает 1150 учреждений из 102 стран и территорий, которые были оценены на основе 18 показателей эффективности.

"Мы ориентированы на лидерство не только в России, но и на международном уровне по качеству образования, научно-исследовательской деятельности и инноваций в области здравоохранения, — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Вхождение в этот рейтинг — значительный шаг вперед для университета. Мы уверены, что наши показатели будут и дальше улучшаться благодаря комплексному развитию университета и его основных направлений деятельности: образования, медицины, науки и инноваций".

На протяжении пяти лет СамГМУ также занимает лидирующие позиции среди медвузов России в рейтинге устойчивого развития THE impact ranking, составляемом изданием Times Higher Education (THE). Рейтинг оценивает вузы по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций.