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Страхование Финансы

"Росгосстрах": самые сознательные управдомы работают в столичном регионе

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году "Росгосстрах" заключил около 700 договоров страхования ответственности с управляющими компаниями, ЖК, ЖСК, ТСН, ТСЖ и другими организациями, выполняющими управленческие функции в сфере коммунального хозяйства в жилых домах. Чаще всего интерес к страховой защите проявляют УК в столичном регионе — на Москву и Подмосковье приходится около 30% договоров.

Как рассказала начальник управления андеррайтинга ответственности и финансовых рисков ПАО СК "Росгосстрах" Галина Лунева, управляющие компании, в силу специфики своей деятельности, нередко наносят вред собственникам жилых помещений и иным лицам, поэтому они заинтересованы в страховании гражданской ответственности и часто обращаются в страховую компанию.

"Росгосстрах" предлагает классические риски страхования гражданской ответственности юридических лиц: защиту имущественных интересов на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении деятельности УК, а также риски, связанные с ответственностью за качество оказываемых услуг по управлению, содержанию и выполнению работ по ремонту общедомового имущества в жилых домах и прилегающей к ним территории.

"Спрос на такое страхование особенно возрастает в зимний период, когда управляющие компании просят включить в договор актуальные "снежные" риски: падение наледи и снега с крыш, причинение вреда здоровью пешеходов при недостаточной антигололедной обработке тротуаров вокруг домов. Мы предоставляем такое покрытие при условии, что УК соблюдает все нормы по содержанию домов и прилегающей территории, в том числе и в зимние месяцы, — пояснила Галина Лунева. — Но иногда запрашивается и то, что не покрывается страхованием, — риски, связанные с износом зданий и коммуникаций, со сверхнормативной эксплуатации систем, с нарушением договорных обязательств — в частности, сроков предоставления услуг".

Страхование ответственности управляющих компаний в жилых домах — один из самых убыточных видов на рынке страхования гражданской ответственности. В связи с этим он требует особого внимания, контроля убыточности и индивидуального андеррайтинга.

"В прошлом году в "Росгосстрах" поступило порядка 360 заявлений по договорам ответственности УК, — отмечает Галина Лунева. — Из нашей практики мы видим, что и количество обращений, и суммы выплат растут ежегодно".

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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