Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Главы регионов обсудили итоги реализации национального проекта "Производительность труда".
В Самарской области результаты реализации нацпроекта с 2019 по 2024 гг. позволили 189 предприятиям добились значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершённого производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.
"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 г. у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев
Мероприятия завершившегося нацпроекта "Производительность труда" продолжит национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который включает в себя ряд федеральных проектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Повышение инвестиционной активности", "Развитие финансового рынка", "Развитие технологического предпринимательства", "Развитие конкуренции" и "Низкоуглеродное развитие".
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" выведет работу по повышению производительности труда на системный и межотраслевой уровень.
"Повышение производительности труда — приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона отметил, что по итогам совещания сформированы поручения Правительству Самарской области. "В рамках проекта будем более активно использовать возможности комиссии Госсовета по промышленности. В регионе большое количество оборонных предприятий, с которыми будем выстраивать системную работу и внедрять лучшие практики повышения производительности в оборонном секторе. Работу по направлению повышения производительности сделаем регулярной: региональные органы исполнительной власти будут предметно заниматься этими вопросами с представлением регулярных докладов по итогам. Производительность труда будем повышать и на госслужбе в регионе", — заявил губернатор.
Самарская область ставит амбициозную цель — рост промышленного производства на 40% к 2029 году от уровня 2022 года. Один из инструментов для роста — адресная поддержка по повышению эффективности. Среди тех, кто может ее получить — обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте производительность.рф.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.