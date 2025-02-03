Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Главы регионов обсудили итоги реализации национального проекта "Производительность труда".

В Самарской области результаты реализации нацпроекта с 2019 по 2024 гг. позволили 189 предприятиям добились значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершённого производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.

"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 г. у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев

Мероприятия завершившегося нацпроекта "Производительность труда" продолжит национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который включает в себя ряд федеральных проектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Повышение инвестиционной активности", "Развитие финансового рынка", "Развитие технологического предпринимательства", "Развитие конкуренции" и "Низкоуглеродное развитие".

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" выведет работу по повышению производительности труда на системный и межотраслевой уровень.

"Повышение производительности труда — приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что по итогам совещания сформированы поручения Правительству Самарской области. "В рамках проекта будем более активно использовать возможности комиссии Госсовета по промышленности. В регионе большое количество оборонных предприятий, с которыми будем выстраивать системную работу и внедрять лучшие практики повышения производительности в оборонном секторе. Работу по направлению повышения производительности сделаем регулярной: региональные органы исполнительной власти будут предметно заниматься этими вопросами с представлением регулярных докладов по итогам. Производительность труда будем повышать и на госслужбе в регионе", — заявил губернатор.

Самарская область ставит амбициозную цель — рост промышленного производства на 40% к 2029 году от уровня 2022 года. Один из инструментов для роста — адресная поддержка по повышению эффективности. Среди тех, кто может ее получить — обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте производительность.рф.