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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда

МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Главы регионов обсудили итоги реализации национального проекта "Производительность труда".

В Самарской области результаты реализации нацпроекта с 2019 по 2024 гг. позволили 189 предприятиям добились значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершённого производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.

"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 г. у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев

Мероприятия завершившегося нацпроекта "Производительность труда" продолжит национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который включает в себя ряд федеральных проектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Повышение инвестиционной активности", "Развитие финансового рынка", "Развитие технологического предпринимательства", "Развитие конкуренции" и "Низкоуглеродное развитие".

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" выведет работу по повышению производительности труда на системный и межотраслевой уровень.

"Повышение производительности труда — приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона отметил, что по итогам совещания сформированы поручения Правительству Самарской области. "В рамках проекта будем более активно использовать возможности комиссии Госсовета по промышленности. В регионе большое количество оборонных предприятий, с которыми будем выстраивать системную работу и внедрять лучшие практики повышения производительности в оборонном секторе. Работу по направлению повышения производительности сделаем регулярной: региональные органы исполнительной власти будут предметно заниматься этими вопросами с представлением регулярных докладов по итогам. Производительность труда будем повышать и на госслужбе в регионе", — заявил губернатор.

Самарская область ставит амбициозную цель — рост промышленного производства на 40% к 2029 году от уровня 2022 года. Один из инструментов для роста — адресная поддержка по повышению эффективности. Среди тех, кто может ее получить — обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте производительность.рф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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