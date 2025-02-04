ВСК подвел итоги туристического сезона в 2024 году — самый опасный регион для отдыха — Адлер

Внутренний туризм намного безопаснее зарубежных поездок — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на отечественные курорты пришлось не более 5% обращений по страхованию путешественников в течение года, и не более 7% во время летнего туристического сезона. Наибольшее число происшествий — около 74% — было зафиксировано в Краснодарском крае (80% в летний сезон), а самый безопасный отдых был в Калининграде — не более 0,1% ЧП.
По данным Страхового Дома ВСК, наибольшее число происшествий по полисам страхования путешествующих в этом году пришлось на август и сентябрь — 22% и 18% обращений соответственно, 17% — в июле. Наименьшее число страховых случаев фиксировалось в ноябре (3%) и декабре (2%).
Самыми "опасными" городами для отдыха в этом году стали:
- Адлер — 40% ЧП
- Сочи — 19%
- Санкт-Петербург — 9%
- Красная Поляна — 4%
Самые "безопасные" среди популярных туристических городов по итогам 2024 года:
- Калининград — 0,1%
- Домбай — 1,3%
- Анапа — 1,3%
- Кисловодск — 1,7%
- Пятигорск — 1,9%
В целом же, на курорты Краснодарского края пришлось 74% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (гастриты, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.). Причем только 4% обращений за медицинской помощью требуют госпитализации, в остальных случаях отдыхающим достаточно амбулаторного лечения или консультации врача.
В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращались за помощью в связи с травмами (переломы, ушибы, растяжения). Минимум в 7% случаев туристам требовалась госпитализация.
Одними из самых безопасных регионов для отдыха по итогам года среди популярных туристических направлений стали Калининград (0,1% происшествий) и Северный Кавказ (6,5%). Большинство страховых случаев в СКФО было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,4%) и Пятигорске (1,9%). Туристы тут чаще всего сталкивались с расстройствами ЖКТ, рвотой, а также травмами.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....