В Самарской области забраковали более 43% больниц и поликлиник

В Самарской области провести инвентаризацию зданий учреждений здравоохранения. О результатах на оперативном совещании правительства во вторник, 4 февраля, сообщил врио главы регионального минздрава Андрей Орлов.

"Капитальный ремонт, реконструкция и даже снос требуются для более 43% объектов", — отметил врио министра. В пример он привел роддом больницы Семашко, гинекологическое отделение больницы № 10, поликлиники № 2 и № 10 в Самаре.

По словам Андрея Орлова, за последние 5 лет за счет средств областного и федерального бюджетов капитально отремонтировали более 500 объектов здравоохранения:

"Недостаток финансирования привел к тому, что работы выполнили частично. Они не привели к качественным изменениям условий пребывания пациентов и работы медицинских работников. Без должного внимания остались учреждения, оказывающие стационарную медицинскую помощь".

Врио министра рассказал, что до 2029 года планируется капитально отремонтировать 217 зданий поликлиник, 71 стационар преимущественно в крупных городах и 20 центральных районных больниц. Также в эти сроки планируется заменить все фельдшерско-акушерские пункты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2025 году планируется открыть 53 новых ФАПа.