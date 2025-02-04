За детство в Сети: стартовал прием заявок на премию Альянса по защите детей в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого является "Ростелеком", объявляет о начале приема заявок на премию "За безопасное цифровое детство" 2025 года. Конкурс пройдет в третий раз и продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми. Премия открыта для всех, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности и безопасности детей в интернете. Заявки на участие принимаются до 3 марта 2025 года.
Премия присуждается в четырех номинациях: "Уроки безопасности в Сети", "Цифровая безопасность семьи", "Будущее интернета" и "Лучший проект экспертного сообщества". В номинации "Уроки безопасности в Сети" могут принять участие преподаватели среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений, работающие над образовательными проектами по цифровой грамотности. В рамках номинации также предусмотрен специальный приз от информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум".
В номинацию "Цифровая безопасность семьи" принимаются проекты, созданные родителями и другими членами семьи, направленные на воспитание навыков безопасного общения в Сети. Номинация "Будущее интернета" ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые предлагают проекты, направленные на профилактику и борьбу с такими вызовами в цифровом пространстве, как кибербуллинг, цифровая зависимость, деструктивный контент и другие. В номинации "Лучший проект экспертного сообщества" примут участие организации, которые разрабатывают проекты по защите детей в интернете.
Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
"В условиях стремительно развивающихся технологий задача обеспечить безопасное цифровое пространство для детей становится особенно актуальной. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает важную возможность поддержать лучшие практики и инициативы, направленные на защиту детей и молодежи от цифровых угроз. Это важный шаг на пути к созданию безопасного будущего для подрастающего поколения".
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:
"Конкурс становится важным индикатором роста осведомленности и активности в вопросах цифровой безопасности. Каждый проект, каждая идея, представленная участниками, помогают создавать более защищенное и справедливое цифровое пространство для детей и подростков".
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный сайт альянса. Все материалы, включая анкету участника, должны быть загружены до 3 марта 2025 года. Работы на конкурс могут подать граждане России и иностранные участники, чья деятельность направлена на защиту детей в цифровой среде на территории РФ. Премия проводится на бесплатной и добровольной основе, участие в ней открыто как для индивидуальных участников, так и для коллективов.
Результаты конкурса будут подведены в марте 2025 года, а награждение победителей состоится на V Молодежном цифровом форуме, который пройдет 2 апреля.
Ознакомиться с положением об организации премии можно на сайте альянса.
Последние комментарии
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