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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в открытом режиме прошло оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена итогам 2024 г. и решению проблем в системе здравоохранения региона, вопросам работы ливневой канализации в Самаре. В завершение участники, по традиции, рассмотрели ряд обращений жителей.

Фото: Иван Макеев

Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее возглавлявшего Самарский областной клинический онкологический диспансер. Руководитель ведомства доложил об основных итогах в отрасли и планах, в том числе по устранению накопившихся проблем.

Так, согласно представленной информации, по итогам 2024 г. удалось достичь 54 целевых показателя из 55 по нацпроекту "Здравоохранение". С 2025 г. область приступает к реализации национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Новые проекты подразумевают продолжение  модернизации первичного звена и экстренной помощи, совершенствование кадровой политики. Особое внимание будет уделено повышению рождаемости, оказанию медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, льготному лекарственному обеспечению, а также улучшению работы скорой медицинской помощи.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание врио министра на оперативном решении проблем скорой помощи: "Это звено на острие. Специалисты, которые там работают, сейчас находятся по-настоящему в сложной трудовой ситуации. Надо это расшивать - финансово, нормативно, регламентируя работу так, чтобы она была в нормальных условиях, и обеспечивая себя в том числе техникой".

В части льготного лекарственного обеспечения сделан акцент на увеличение финансирования для обеспечения пациентов онкологического профиля, с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Координационные совещания по отрасли здравоохранения по поручению губернатора будут проводиться ежемесячно. "отрасль сейчас в таком состоянии, что нам с вами необходимо ее усиливать буквально каждый день, раз в месяц проводить координационное совещание по системе здравоохранения с приглашением министров, которые в периметре смежной работы (в первую очередь финансов), глав, у которых наиболее сложные объекты, которые нам необходимо капитально отремонтировать. Раз в месяц в таком режиме вы нам будете показывать, как работу проводите в соответствии с указами президента, нацпроектами и нашей программой развития и какая координационная поддержка вам здесь требуется", - уточнил Вячеслав Федорищев.

С учетом погодных условий - теплой зимы, таяния снега - актуален вопрос отведения талых вод. Об устройстве системы ливневой канализации в областном центре доложил глава Самары Иван Носков. По его словам, системой водосбора поверхностных вод охвачено не более 44% территории города - это основные автодороги, внутриквартальные проезды, частично дворы. На 35 выпусках в водные объекты отсутствуют сооружения очистки поверхностного стока.

"Готовим проект комплексного развития ливневой канализации", - сообщил Иван Носков.

Первоочередная задача - строительство ливневой канализации в Зубчаниновке, проект строительства уже готов и оценивается в 782 млн рублей. Проект подразумевает трехлетний цикл работ, а чтобы их ускорить, необходимо софинансирование.

Как пояснила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, прорабатывается совершенствование механизма софинансирования в разрезе муниципальных образований. "Будем предлагать более системный инструмент", - добавила она.

"Попрошу здесь наше минЖКХ вместе с минстроем помочь городу оптимизировать смету и, может быть, решение еще раз посмотреть внимательно. Мы здесь на 2/3 вас точно поддержим. И, возможно, за два года это будет быстрее. А раз быстрее, то и дешевле создать", - отметил Вячеслав Федорищев.

Иван Носков также обозначил проблему нехватки техники, в частности насосов. "Наш курс - на самообеспеченность в тех направлениях городского хозяйства, где частные компании со своей прибыли просто не могут обеспечить качество. Нам необходимо усиливаться, несмотря на сложный бюджет", - подчеркнул губернатор, обращаясь к первому вице-губернатору - председателю областного правительства Михаилу Смирнову.

Жители неоднократно обращались к губернатору по вопросу благоустройства парка им. Щорса в Железнодорожном районе Самары - с 2020 года обещания по ремонту не выполнялись. Как доложил главе региона Иван Носков, проектирование окончено, стоимость работ составит порядка 564 млн рублей. В этом году запланирован первый этап - ремонт входной группы, в следующем году - второй этап.

Губернатор обратил внимание на состояние всех парков города -  оно оставляет желать лучшего. Он подчеркнул: к благоустройству парков Самары необходим системный комплексный подход. За четыре года нужно привести в порядок все девять основных парков в соответствии с современными представлениями о комфортной городской среде. Эту работу предполагается вести не только за счет бюджета, но и с привлечением бизнеса для создания в парках качественных аттракционов, активностей. Он предложил ориентироваться на успешный опыт Москвы. Вячеслав Федорищев поручил подготовить и программу "Лето в парках", с различными возможностями для досуга, для спорта, креативного творчества. Запустить ее планируется в этом году.

Глава региона также поручил министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову оценить работу ведомства и регоператора по обеспечению вывоза мусора и до конца недели представить ее результаты.

"Мы до сих пор видим, что большое количество обращений (справедливых!) от наших жителей поступает на некачественный вывоз мусора, - указал Вячеслав Федорищев. - Регоператору необходимо подготовить заявку на приобретение техники, в первую очередь мусоровозов. Их, по разным оценкам, от 50 до 70 нужно приобрести, с тем чтобы многие критические точки закрыть и продолжить системную работу по обеспечению контейнерных площадок контейнерами".

Также министру поручено на следующей неделе провести профильное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами, чтобы перейти ко второму этапу "мусорной" реформы. "Мы ее последовательно доведем до конца. Конец здесь - это отсутствие каких-либо объективных претензий и жалоб к работе по обеспечению вывоза мусора", - заключил губернатор.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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