Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства

Во вторник, 4 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в открытом режиме прошло оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена итогам 2024 г. и решению проблем в системе здравоохранения региона, вопросам работы ливневой канализации в Самаре. В завершение участники, по традиции, рассмотрели ряд обращений жителей.

Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее возглавлявшего Самарский областной клинический онкологический диспансер. Руководитель ведомства доложил об основных итогах в отрасли и планах, в том числе по устранению накопившихся проблем.

Так, согласно представленной информации, по итогам 2024 г. удалось достичь 54 целевых показателя из 55 по нацпроекту "Здравоохранение". С 2025 г. область приступает к реализации национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Новые проекты подразумевают продолжение модернизации первичного звена и экстренной помощи, совершенствование кадровой политики. Особое внимание будет уделено повышению рождаемости, оказанию медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, льготному лекарственному обеспечению, а также улучшению работы скорой медицинской помощи.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание врио министра на оперативном решении проблем скорой помощи: "Это звено на острие. Специалисты, которые там работают, сейчас находятся по-настоящему в сложной трудовой ситуации. Надо это расшивать - финансово, нормативно, регламентируя работу так, чтобы она была в нормальных условиях, и обеспечивая себя в том числе техникой".

В части льготного лекарственного обеспечения сделан акцент на увеличение финансирования для обеспечения пациентов онкологического профиля, с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Координационные совещания по отрасли здравоохранения по поручению губернатора будут проводиться ежемесячно. "отрасль сейчас в таком состоянии, что нам с вами необходимо ее усиливать буквально каждый день, раз в месяц проводить координационное совещание по системе здравоохранения с приглашением министров, которые в периметре смежной работы (в первую очередь финансов), глав, у которых наиболее сложные объекты, которые нам необходимо капитально отремонтировать. Раз в месяц в таком режиме вы нам будете показывать, как работу проводите в соответствии с указами президента, нацпроектами и нашей программой развития и какая координационная поддержка вам здесь требуется", - уточнил Вячеслав Федорищев.

С учетом погодных условий - теплой зимы, таяния снега - актуален вопрос отведения талых вод. Об устройстве системы ливневой канализации в областном центре доложил глава Самары Иван Носков. По его словам, системой водосбора поверхностных вод охвачено не более 44% территории города - это основные автодороги, внутриквартальные проезды, частично дворы. На 35 выпусках в водные объекты отсутствуют сооружения очистки поверхностного стока.

"Готовим проект комплексного развития ливневой канализации", - сообщил Иван Носков.

Первоочередная задача - строительство ливневой канализации в Зубчаниновке, проект строительства уже готов и оценивается в 782 млн рублей. Проект подразумевает трехлетний цикл работ, а чтобы их ускорить, необходимо софинансирование.

Как пояснила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, прорабатывается совершенствование механизма софинансирования в разрезе муниципальных образований. "Будем предлагать более системный инструмент", - добавила она.

"Попрошу здесь наше минЖКХ вместе с минстроем помочь городу оптимизировать смету и, может быть, решение еще раз посмотреть внимательно. Мы здесь на 2/3 вас точно поддержим. И, возможно, за два года это будет быстрее. А раз быстрее, то и дешевле создать", - отметил Вячеслав Федорищев.

Иван Носков также обозначил проблему нехватки техники, в частности насосов. "Наш курс - на самообеспеченность в тех направлениях городского хозяйства, где частные компании со своей прибыли просто не могут обеспечить качество. Нам необходимо усиливаться, несмотря на сложный бюджет", - подчеркнул губернатор, обращаясь к первому вице-губернатору - председателю областного правительства Михаилу Смирнову.

Жители неоднократно обращались к губернатору по вопросу благоустройства парка им. Щорса в Железнодорожном районе Самары - с 2020 года обещания по ремонту не выполнялись. Как доложил главе региона Иван Носков, проектирование окончено, стоимость работ составит порядка 564 млн рублей. В этом году запланирован первый этап - ремонт входной группы, в следующем году - второй этап.

Губернатор обратил внимание на состояние всех парков города - оно оставляет желать лучшего. Он подчеркнул: к благоустройству парков Самары необходим системный комплексный подход. За четыре года нужно привести в порядок все девять основных парков в соответствии с современными представлениями о комфортной городской среде. Эту работу предполагается вести не только за счет бюджета, но и с привлечением бизнеса для создания в парках качественных аттракционов, активностей. Он предложил ориентироваться на успешный опыт Москвы. Вячеслав Федорищев поручил подготовить и программу "Лето в парках", с различными возможностями для досуга, для спорта, креативного творчества. Запустить ее планируется в этом году.

Глава региона также поручил министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову оценить работу ведомства и регоператора по обеспечению вывоза мусора и до конца недели представить ее результаты.

"Мы до сих пор видим, что большое количество обращений (справедливых!) от наших жителей поступает на некачественный вывоз мусора, - указал Вячеслав Федорищев. - Регоператору необходимо подготовить заявку на приобретение техники, в первую очередь мусоровозов. Их, по разным оценкам, от 50 до 70 нужно приобрести, с тем чтобы многие критические точки закрыть и продолжить системную работу по обеспечению контейнерных площадок контейнерами".

Также министру поручено на следующей неделе провести профильное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами, чтобы перейти ко второму этапу "мусорной" реформы. "Мы ее последовательно доведем до конца. Конец здесь - это отсутствие каких-либо объективных претензий и жалоб к работе по обеспечению вывоза мусора", - заключил губернатор.