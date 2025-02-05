Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником президента РФ Антоном Кобяковым

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. Участники обсудили план выполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам визита в Самарскую область, а также реализацию национальных проектов в регионе.

Напомним, 28 января в ходе рабочей поездки в Самарскую область глава государства осмотрел разработки научно-производственного центра "Самара", провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем, а также отдельную встречу с главой региона. В Тольятти на АвтоВАЗе ему представили предсерийный автомобиль "Лада Искра" и другие перспективные модели.

Руководитель области отметил: планы, заложенные в стратегию развития региона, концептуально поддержаны главой государства.

"Реализация программы социально-экономического развития Самарской области является важной составляющей государственной политики, направленной на укрепление позиций России. Одним из ключевых приоритетов этой политики является создание достойных условий для жизни граждан, раскрытие внутреннего потенциала российских регионов, а также привлечение стратегических партнеров в ключевые отрасли экономики и промышленности на всех уровнях — федеральном и региональном. В связи с этим продвижение возможностей Самарской области как центра передовых идей и инновационных технологий, а также презентация инвестиционных возможностей региона на полях деловых российских и международных событий, станут одним из важнейших элементов сотрудничества с Фондом Росконгресс в рамках принятых сегодня договоренностей", — подчеркнул губернатор.

На встрече Вячеслав Федорищев подробно рассказал о реализации ключевых целей развития региона, отраженных в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, среди которых здоровье и увеличение средней продолжительности жизни, развитие спорта, раскрытие и развитие потенциала жителей, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, развитие инноваций, туризма и индустрии гостеприимства.

Отдельное внимание участники уделили совместной работе Фонда Росконгресс и Самарского региона на внутреннем и международном форумном треке.

Одной из ключевых целей национального и стратегического развития России, обозначенных главой государства, является укрепление внешнеэкономических и культурных связей с дружественными странами. В этом контексте особую значимость приобретает комплексный подход к продвижению инвестиционных возможностей российских территорий как на внутреннем, так и на международном пространстве.

"Сегодня достигнуты важные договоренности, направленные на продвижение и поддержку инициатив по развитию региональных брендов Самарской области, включая проекты в сфере креативных индустрий в рамках крупнейших российских и международных конгрессно-выставочных мероприятий. Уверен, что при экспертном содействии Фонда Росконгресс реализация этих инициатив станет весомым вкладом в успешное выполнение дорожной карты по исполнению поручений президента Российской Федерации, касающихся социально-экономического развития Самарской области и страны в целом. Это откроет новые перспективы для укрепления позиций региона, привлечения инвестиций и создания условий для устойчивого роста, что в конечном итоге, будет способствовать процветанию России", — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Инвестиционные проекты Самарской области традиционно представлены на крупнейших международных мероприятиях, организатором которых выступает Фонд Росконгресс. Работа ведется в рамках подписанного раннее соглашения о сотрудничестве между регионом и Фондом, в котором закреплены основные положения об информационном, экспертном и стратегическом взаимодействии для формирования сильного инвестиционного образа региона.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие креативных индустрий и механизмы их поддержки на территории Самарской области, а также фестиваль "Душа России", который традиционно будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме с 18 по 21 июня этого года.

Мероприятие призвано продемонстрировать современные достижения представителей креативных индустрий российских регионов в сфере культуры с акцентом на региональные и этнические особенности.

Важным треком встречи стали вопросы организации и проведения международного форума "Россия — спортивная держава", который состоится в Самарской области осенью этого года.

Отметим, при выборе места учитывался опыт региона в проведении крупных спортивных событий, в том числе международных. Так, на самарской земле проходили Чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, соревнования по каратэ и греко-римской борьбе и матчевые встречи по боксу и регби.

Ожидается, что участниками главного спортивного события страны в 2025 году станут около шести тысяч человек из России и зарубежья.