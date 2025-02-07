В Самарской области проходит III Форум учителей химии

В Тольятти на базе отдыха "Подснежник" собрались более 120 школьных учителей химии со всей области, педагоги самарских и столичных вузов, методисты, ученые и даже старшеклассники, которые мечтают связать свое будущее с профессией химика. Здесь при поддержке ПАО "КуйбышевАзот" состоялся Форум учителей химии с главной темой "Химическое образование: от школы до производства". Организаторами мероприятия также выступили региональное министерство образования и науки и Самарский государственный технический университет.

Участники форума задались вопросом: как совместными усилиями школы, вузов и современных химических производств пробудить у молодого поколения интерес к химии. И мотивировать их получать профессии, востребованные сегодня в химической и нефтехимической отрасли на предприятиях губернии.

Как отметил проектор Самарского государственного технического института Евгений Франк, именно школьный учитель может пробудить в ребенке тягу к предмету, к той или иной сфере знаний. "Сильный учитель — сильный предмет, тогда и школьник выберет химию в качестве будущей профессии. Поэтому нам очень важно подготовить сильного учителя химии", — поставил задачу Евгений Владимирович.

В минувшем году в Самарской области только 1400 выпускников школ выбрали химию для сдачи ЕГЭ. В итоге 1300 из них получили балл выше минимального порога, необходимого для поступления в вуз. Между тем в университетах нашего региона, таких как СамГТУ, Университет имени Королева, СамГМУ, ТГУ, выделяется порядка 1150 бюджетных мест, для которых требуется знание химии. "Таким образом, мы наблюдаем дефицит молодых людей, которые так или иначе хотят изучать химию. Для сравнения: в Пензенской области в 2024 году сдало химию 640 человек", — привел статистические данные Евгений Франк. Только вот в Пензенской области проживает 1,1 млн человек, а в Самарской более трех миллионов. При этом именно наш регион обладает огромным потенциалом работы в химической и нефтехимической отрасли. Профильные кластеры работают в Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске, Сызрани.

"И если сегодня мы не приложим максимум усилий, чтобы разбудить в новом поколении школьников интерес к химии, то через несколько лет мы не будем иметь сильных, мотивированных студентов, а еще через 6-8 лет не сможет обеспечить действующие и развивающиеся химические производства области квалифицированными кадрами", — считает проректор СамГТУ. Для начала необходимо довести число самарских выпускников, сдающих химию на едином государственном экзамене, до 3000 человек.

Кандидат химических наук, научный сотрудник Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, учитель химии ГБОУ школа 192 г. Москвы и тренер сборной России по химии на Международной химической олимпиаде Леонид Ромашов представил на форуме для своих коллег доклад "Неудобные вопросы школьного курса химии". Каждый педагог в своей практике сталкивается с дотошливыми учениками, которые любят задавать вопросы, по темам, которых нет в учебниках, но они очень интересуют молодых людей. В химии таких вопросов особенно много. И учителю надо научиться отвечать на самые каверзные вопросы, чтобы не потерять авторитет в глазах своих воспитанников. "На мой взгляд, химия является не самым сложным школьным предметом школьного курса. Она, скорее, долгое время считалась не самым любимым школьным предметом, но это, в первую очередь, как раз связано с учителями химии, с тем, как химия преподавалась, — считает Леонид Ромашов. — Новые подходы, повышение квалификации учителей, на мой взгляд, должно переломить эту тенденцию и сделать химию самым любимым предметом у школьников, поскольку, я думаю, мало какая дисциплина по эффектности, по практическому содержанию может с ней сравниться".

Участник форума Светлана Бондарь работает в тольяттинской школе № 21 учителем химии и преподает этот предмет уже более 20 лет. И она точно знает, что такое нестандартные подходы в изучении химии. Как без скуки и зубрежки пробудить интерес старшеклассников к этому непростому предмету? "Наш город химический. Поэтому учителям, работающим в школе с детьми, очень легко направить детей в увлечение химией. Нам в этом помогают крупные химические предприятия Тольятти. Мы активно сотрудничаем с КуйбышевАзотом. В этом году наши ученики уже поучаствовали в городском брейн-ринге по химии, который был организован компанией. Заняли третье место. Теперь готовимся отправиться на экскурсию на само предприятие, — рассказывает Светлана Викторовна. — А завтра на форуме старшеклассники будут представлять на суд педагогов и школьных сверстников результаты собственных исследований. Для них это очень важный и ответственный момент. Они очень долго готовились, изучали, исследовали. Я уверена, что дети, которые участвуют в этом мероприятии, однозначно не оставят свое увлечение химией, продолжат обучение в вузе и потом будут работать на каких-то химических заводах".

"Форум учителей химии — это очень важное событие, потому что решает сразу несколько задач. Мы надеемся, что это мероприятие станет доброй традицией в дальнейшем. Вместе с педагогами и научным сообществом мы решаем актуальные вопросы по привлечению школьников в инженерные профессии, чтобы ребята оставались в родном регионе и не покидали его для построения своей профессиональной карьеры. Кроме того, такой основательный подход к теме позволяет нам совместными усилиями работать над повышением качества образовательного процесса и уровня знаний", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.