Павел Зубов: "От центральной оси хочется накала на льду"

После поражения от "Авангарда" (1:2) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов подвел итоги встречи, а также прокомментировал, будут ли вызываться в основную команду игроки "Ладьи".

"Восьмиматчевая серия поражений накладывает определенный отпечаток, и перед нашими болельщиками, мы в долгу, потому что люди ходят, поддерживают, а мы, к сожалению, не можем их порадовать долгое время. Старание есть, но что-то ушло, и это надо достать через работу, принимать простые решения в атаке, играть прагматичнее в своей зоне, не допускать обрезок, как мы сегодня второй гол пропустили.

Много негативной энергии накопилось из-за этой длинной серии, поэтому сегодня поставили на то, чтобы не пропустить, не дать бросать из убойных позиций сопернику, брать все на себя. Заблокировали 18 бросков, но, видимо, этого было недостаточно, нужно под 30 блокировать, чтобы 1:0 выиграть и найти точку опоры и, наконец, начать радовать наших болельщиков.

Завтра будет встреча с активными болельщиками в 13:15 — приглашаю всех неравнодушных в нашу раздевалку пообщаться, так сказать, "без галстуков". Они должны выслушать, узнать, потому что мы их понимаем. Они верой и правдой за нас болеют, тратят деньги на билеты и хотят немного другого, чем восемь игр без побед", — заявил тренер тольяттинцев.

Также Павел Зубов рассказал, будут ли вызываться в основную команду игроки "Ладьи", у которой будет перерыв: "Да, мы разговаривали на эту тему перед игрой про того же Бажухина, потому что кое-кому нужно создавать конкуренцию, кое-каким ребятам. Хочется от них других действий, решений, накала на льду — я про центральную ось говорю", — закончил Зубов.