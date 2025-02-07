Игорь Комаров принял участие в совещании по обеспечению безопасности морского и речного судоходства

В четверг, 6 февраля, в Нижнем Новгороде помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, представители Минпромторга, Минэнерго, Минприроды, Ространснадзора, Росморречфлота, других организаций, задействованных в морской деятельности.

Участники обратили внимание на необходимость анализа и оценки практики применения действующих нормативных актов, а также на совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства; обсудили меры по модернизации транспортной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе портов и причалов, на внутренних водных путях; рассмотрели вопросы оптимизации процесса досмотра и сокращения времени простоя судов.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул актуальность развития и обеспечения безопасности судоходства: "В 2024 году в ПФО речными судами перевезено почти 50% общего объема грузов, доставляемых по рекам России. При этом сегодня существует ряд взаимосвязанных вопросов, которые требуют комплексного подхода. Например, необходимость усовершенствовать и актуализировать нормативную базу в части регулирования и контроля в сфере судоходства. К их числу также относятся устаревание и высокая степень износа флота, недостаточность существующих мер государственной поддержки для изменения ситуации и решения проблемы обновления инфраструктуры и судов. Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам также относятся лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, и дефицит квалифицированных кадров в отрасли".

В Самарской области стратегическое значение для населения и экономики региона имеет внутренний водный транспорт. Ежегодно речным транспортом внутри региона перевозится более 700 тыс. пассажиров по девяти маршрутам в Самаре и Тольятти.

В настоящее время регион ведет работу по обновлению речного пассажирского транспорта. Для речных перевозок в 2024 г. приобретено два судна "МПКС" вместимостью 240 пассажиров. Предполагается, что новый транспорт направят на обслуживание маршрутов Самара — Рождествено и Самара — Ширяево. В ближайшие годы пассажирский флот региона планируется пополнить еще четырьмя судами такого типа.

Для регионов Поволжья развитие речных пассажирских перевозок имеет большой потенциал. Участники совещания отметили важность осуществления на постоянной основе мониторинга и анализа информации обо всех происшествиях и событиях на водных объектах, анализа участков водных путей на предмет прогнозирования аварийности.