Гандбольная "Лада" уступила "Черноморочке"

В субботу, 8 февраля, в своем первом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Черноморочки" из Новороссийска — 24:29 (12:12). Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.

Всего четыре дня назад принципиальные соперники в разных по накалу сражениях добывали, и не без успеха, путевки на кубковый "Финал четырех". "Черноморочка", свергая с трона ЦСКА, конечно, здорово растратила свои энергосбережения в Москве. "Ладе" было важно в свою пользу обратить сей очевидный факт, и она предельно эффективно занималась этим практически полтайма. Гости, пока Алексей Гумянов повышенными голосовыми тонами приводил их в себя, постарались, по крайней мере, в обороне не набедокурить сверх нормы. Две тольяттинские Ольги — Горшенина и Фомина — всячески отводились в стороны от привычных комбинационных схем. И почти на сто процентов были обезврежены. Но с защитой "пять — один" на противоположной стороне площадки "морячки" справлялись куда менее успешно, отсюда и разница в пользу "Лады" в четыре мяча. Волжанки ее накопили уже на десятой минуте, когда Алена Блохина реализовала свой третий "выстрел" из трех, сделав счет 5:1. А Алина Сокова на 14-й тот же разрыв восстановила (8:4). Все шло для хозяек поля более чем хорошо.

Признаки того, что "Черноморочка" ситуацию так не оставит, стали проявляться еще до экватора первого тайма. Разве что в дуэлях вратарей все по-прежнему выглядело для нее плачевно. Юлия Кунцевич явно переигрывала двух своих маститых новороссийских коллег, которые на пару лишь однажды преградили путь мячу. Однако был в резерве на посту "номер один" южанок третий мощный козырь, чей выход на площадку после 13 минут игры все кардинальным образом переменил. Елизавета Дяченко, не принимавшая участия в низвержении в столице ЦСКА, весь свой нерастраченный потенциал направила на "Ладу". Ее шесть сэйвов, совершенных на оставшемся отрезке первой половины встречи, повернули ход событий вспять. Потихоньку гости принялись отыгрывать отставание в счете и на 26-й минуте добились своего (11:11). А на самом финише тайма соперники обменялись разовыми попаданиями. У "Лады" свой третий гол оформила будущая лучшая, наряду с Дяченко, гандболистка этой встречи Екатерина Терлецкая. У "Черноморочки" же отличился ее лучший бомбардир.

Нелишне, впрочем, подчеркнуть, что топ-снайпер южанок Наталья Никитина этим вечером феерила меньше обычного. Хотя тремя голами и четырьмя "ассистами" свою лепту в победу "морячек" внесла. Третье ее фирменное взятие тольяттинских ворот на исходе 34-й минуты довело до двух мячей преимущество гостей. Помогло им в этом численное большинство, которым они были обеспечены по ходу всего матча вдвое чаще, чем соперницы. Дяченко сразу после этого еще раз образцово-показательно блеснула в очной схватке со своей тольяттинской тезкой Малашенко. Однако через пару минут Виктория Матюхина, к восторгу местной публики, прервала нашу затянувшуюся "засуху" в атаке и сделала перевес "Черноморочки" крохотным (14:15). Увы, в дальнейшем на такое расстояние к себе подопечные Гумянова тольяттинок уже не подпускали.

Разница в счете долгое время колебалась между двумя и четырьмя мячами форы в пользу "Черноморочки", вполне уверенно державшей под контролем все поползновения соперниц. Гандболистки "Лады", оставаясь в роли догоняющих, продолжали жадно выискивать бреши в обороне неприятеля. Однако даже если их и находили, то почти в половине случаев нарывались на невысокого по гандбольным меркам, но реактивного голкипера гостей. Во втором тайме противоборство Дяченко с нашими вратарями выглядит вполне красноречиво — семь "сэйвов" против трех. С такой статистикой камбэк был маловероятен. А когда за шесть с половиной минут до конца Екатерина Нефедова, реализовав пенальти, довела отрыв до "плюс пяти", несогласных с обреченностью волжанок остались разве что единицы. Дарья Еремина — одна из них.

Дебютантка "Лады", сыгравшая за нее свой первый в жизни матч всего четырьмя днями ранее, и тогда отметилась под занавес встречи с "Лучом" двумя бронебойными "выстрелами", и теперь своим финальным голевым дуплетом оставила приятное впечатление о себе. К слову, заканчивала Даша этот матч на правом полусреднем, а не на левом, с позиции которого точно бомбила в предыдущей игре, заменив Горшенину. Теперь тренеры "Лады" до последнего надеялись, что у нашей многоопытной "девятки" прорежется реализация, и в первый раз дали Ереминой немного поиграть вместо нее лишь в середине второго тайма, когда та была удалена. Но надежды так и не были оправданы — всего одна успешная бросковая попытка из шести. А за три минуты до финальной сирены вдобавок ко всем промахам с Олей случилось несчастье. Она досадным образом подвернула ногу, уходя от плотного преследования соперницы, и не без посторонней помощи была препровождена на скамейку запасных. Левое колено одного из лидеров команды теперь нуждается в магнитно-резонансной томографии. Углубленное выяснение на медицинском оборудовании, все ли с ним в порядке, начнется через пару дней.