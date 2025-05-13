Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире в Риме

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме завершился четвертьфинальный матч, в котором встречались пятый номер рейтинга итальянская теннисистка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира, уроженка Жигулевска, Диана Шнайдер.

Игра закончилась победой итальянки со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2, пишет championat.com.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Шнайдер два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.