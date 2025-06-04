В Самаре скорректируют работу трамвайного маршрута №9

С четверга, 5 июня, в Самаре по многочисленным просьбам сотрудников заводов скорректируют работу трамвайного маршрута №9, сообщает городской дептранс.

"Первый рейс на данном маршруте будет осуществляться в 05:55 от ООТ "Костромской переулок" и в 06:14 от ООТ "Стадион "Металлург". Остальные рейсы будут выполняться по старому расписанию", — уточнили в ведомстве.