Диана Шнайдер и Мирра Андреева пробились в полуфинал парного турнира в Риме

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева вышли в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме в парном разряде, сообщает championat.com. В матче четвертьфинала они обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 1:0 (11:9).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В ее рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.