Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде, передает championat.com.
В первом круге они обыграли соотечественницу Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 1:0 (12:10).
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы выполнили один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16.
Соперницами российского дуэта во втором круге парных соревнований в Мадриде станут победительницы встречи 1/16 финала Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!