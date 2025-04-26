Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде, передает championat.com.

В первом круге они обыграли соотечественницу Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 1:0 (12:10).

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы выполнили один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16.

Соперницами российского дуэта во втором круге парных соревнований в Мадриде станут победительницы встречи 1/16 финала Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай).