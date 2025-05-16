Диана Шнайдер в паре завершила выступление на турнире в Риме

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева не смогли выйти в финал на турнире категории WTA-1000 в Риме в парном разряде, пишет championat.com.

В полуфинале они проиграли дуэту из Италии Сара Эррани/Жасмин Паолини со счетом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми. На счету Эррани и Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале "тысячника" в Риме Эррани и Паолини сыграют с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия).