Спортсмены Самарской области стали победителями первенства мира по гиревому спорту

В Узбекистане завершилось первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области — воспитанники тренера Андрея Федосеева.

Виктория Кошелева среди девушек 14-16 лет стала сильнейшей в упражнении "толчок" и в многоборье.

Дарина Федосеева в многоборье взяла серебро.



Среди юношей 17-18 лет Михаил Микряков завоевал золото в многоборье, серебро в толчке длинным циклом и стал победителем эстафеты в составе сборной команды России.

На счету Максима Миллера два серебра — в рывке и толчке.