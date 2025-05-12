Диана Шнайдер в паре с победы стартовала на турнире в Риме

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер с соотечественницей Миррой Андреевой вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. На старте соревнований они обыграли Линду Носкову и Клару Таусон со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В ее рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Носковой и Таусон ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Чань Хаочин и Джулианой Олмос, пишет championat.com.