Диана Шнайдер и Мирра Андреева не смогли пройти в четвертьфинал турнира в Мадриде

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В воскресенье, 27 апреля, в теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграли во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде в парном разряде.