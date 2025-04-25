Диана Шнайдер разгромила соперницу и вышла в третий круг турнира в Испании

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:1, 6:2, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Волынец ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Далее Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия).