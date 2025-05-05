Самарские спортсмены победили на международных соревнованиях по гиревому спорту

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В Санкт-Петербурге состоялись этап Кубка мира и международные соревнования "Белые ночи" по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба самарского министерства спорта.

Фото: Федерация гиревого спорта Самарской области