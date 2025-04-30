Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал чемпионата России

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В ответном матче четвертьфинала плей-офф "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Новороссийске "Лада" уступила "Черноморочке" - 23:29 (12:13), но по сумме двух встреч пробилась в полуфинал, в котором 5 мая в Тольятти и 11 мая в Москве встретится с ЦСКА, сообщает пресс-служба автозаводчанок.