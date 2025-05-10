Сборная Самарской области победила на первенстве ПФО по волейболу

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С 5 по 7 мая в Новокуйбышевске проходило первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет. За золотые медали состязались команды из Оренбургской и Самарской области области, Пермского края и Удмуртской республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.