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Образование Общество

АВТОВАЗ запустил программу целевого и дополнительного образования "Зажигание"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куда пойти учиться, а потом и работать — это вопросы, которые волнуют каждого школьника и его родителей. Определиться со своим будущим сообразно своим способностям получается не у каждого. Между тем такую возможность предоставляет АВТОВАЗ: школьники уже в старших классах с уверенностью знают, в какой институт поступят, на каком факультете будет учиться и где после окончания вуза станет работать. Это стало реальностью благодаря программе "Зажигание". Как в нее попасть и как она работает? Рассказываем подробно.

Фото: Юрий Михайлин

Трудоустройство гарантировано

"Зажигание" — это образовательный проект, который позволяет выпускникам школ, выпускникам среднего профессионального образования и студентам вузов технических специальностей гарантированно трудоустроиться в одно из ключевых подразделений АВТОВАЗа — Инженерный центр LADA. Реализуется программа совместно с Тольяттинским государственным университетом, Самарским университетом имени Королёва и Самарским государственным техническим университетом.

Актуальные знания — ключ к успешной карьере. Внедренная на АО "АВТОВАЗ" программа целевого и дополнительного профессионального образования "Зажигание" позволяет ее участникам погрузиться в увлекательный мир создания автомобиля уже в период обучения, а после окончания — быть уверенным специалистом, готовым к покорению новых горизонтов.

Включаются в работу прямо в вузе

АВТОВАЗ заинтересован в постоянном притоке квалифицированных инженерных кадров, поэтому предприятие дает возможность выпускникам общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования поступить на целевое обучение в вуз по квоте бюджетных мест. Чтобы воспользоваться этой возможностью, абитуриентам надо сделать несколько несложных шагов. От заявки до заключения целевого договора специалисты предприятия всегда будут на связи: помогут, объяснят, подскажут.

Студентам-целевикам АВТОВАЗ выплачивает дополнительную стипендию до 8 тысяч рублей. Со второго курса предоставляется возможность совмещения учебы и работы на предприятии по гибкому графику. В этом случае обучающемуся дополнительно к заработной плате выплачивается 15 тысяч рублей ежемесячно пропорционально отработанному времени. Также студент вместе с основной образовательной программой изучает специальный блок дисциплин для полноценного включения в работу сразу после окончания вуза. По этой программе дополнительного профессионального образования предусмотрен отдельный диплом по ее завершении. Выпускнику вуза, прошедшему обучение по целевой программе, гарантированно рабочее место инженера на АВТОВАЗе.

Научат всех

Строить карьеру в одном из ключевых подразделений АВТОВАЗа — инженерном центре LADA — можно не только после обучения в рамках программы целевого образования. Эта возможность есть и у всех студентов. Причем вплоть до последнего курса.

Таким студентам вузов АВТОВАЗ предлагает программу дополнительного профессионального образования. В числе ее преимуществ: зачисление с любого курса, обучение на базе вуза или дистанционной платформе Тольяттинского госуниверситета, стипендия от предприятия, дипломный проект по тематике АВТОВАЗа, второй диплом к диплому о высшем образовании, возможность обучения в магистратуре.

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя специализированный блок технических дисциплин, развитие личностных и деловых навыков, а также разговорный и технический английский язык. Для студентов 1-2 курсов программа дополнительного образования рассчитана на 26 месяцев. Третьекурсники проходят переподготовку за 16 месяцев. Студенты выпускающихся курсов проходят дополнительное образование за 7 месяцев.

Полученные знания и компетенция позволяют легко адаптироваться на рабочем месте, которое гарантировано.

Как попасть в программу "Зажигание"

Чтобы воспользоваться программой дополнительного профессионального образования, необходимо заполнить резюме, пройти интервью в Инженерном центре LADA и заключить договор о прохождении программы дополнительного профессионального образования.

Подробнее о всех аспектах программы "Зажигание" можно узнать на официальном сайте АО "АВТОВАЗ" lada.ru в разделе "Карьера"/"Зажигание".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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