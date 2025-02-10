В минтрансе Самарской области начал работу научно-технический совет

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.
Напомним, на 2025 г. запланирован большой объем работ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", в регионе будет приведено в нормативное состояние более 20 автодорог регионального значения, это более 195 км. На ремонт дорог местного значения в 2025 г. предусмотрено 7 млрд рублей. "Будем менять сложившийся в регионе в прежние годы рынок дорожных подрядчиков. Работаем открыто, честно и качественно. Нет своих и чужих. Есть только те, кто строит лучше и на более выгодных для региона или муниципалитета условиях", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Вопросами улучшения качества строительства дорог займется научно-технический совет. Одна из основных задач совета — формирование научно-технической и инновационной политики для достижения стратегических целей деятельности министерства, повышение эффективности управления транспортной инфраструктурой, содействие внедрению новейших достижений дорожной науки и техники, применению передового опыта.
В первом заседании совета под руководством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова приняли участие сотрудники министерства, ГКУ Самарской области "Управление автомобильными дорогами", ФКУ "Поволжуправтодор", представители муниципальных образований, дорожных подрядных организаций и лабораторий, российских научно-исследовательских институтов, в том числе профильных университетов Самарской области, поставщики материалов для дорожного строительства.
"Учитывая приближение дорожного сезона, особую актуальность приобретают вопросы применения асфальтобетонных смесей с учетом выхода новых ГОСТов и нормативов, современных разработок, направленных на повышение долговечности асфальтобетонного покрытия. Нам необходимо выработать позицию в отношении применения смесей при ремонте дорог регионального и местного значения, расценок на материалы, которые должны быть прозрачными и понятными, и методов контроля качества смесей", — подчеркнул глава областного минтранса.
Участники совета обсудили достоинства и недостатки применения асфальтобетонных смесей, приготовленных на полимерно-битумном вяжущем ПБВ-60, а также возможности использования в регионе смеси по системе объемно-функционального проектирования приготовленных на битумном или полимерно-битумном вяжущем по технологии PG.
"Применение битумов PG в дорожном строительстве является относительно новым направлением, особенно в России. Эта система классификации была разработана для учета климатических условий и эксплуатационных нагрузок. Однако из-за недавнего внедрения на территории РФ пока отсутствует достаточная наработанная статистика по их долговечности и поведению в реальных условиях эксплуатации. При этом полимерно-битумные вяжущие применяются в дорожном строительстве уже длительное время и хорошо зарекомендовали себя на практике. Модификация битума полимерами позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к деформациям, колееобразованию и растрескиванию, особенно в сложных климатических условиях", — отметил директор ГКУ СО "Управление автомобильными дорогами Сергей Мещеряков.
Для внедрения новой технологии в Самарской области дорожным организациям необходимо будет усовершенствовать и переоснастить асфальтобетонные заводы и лаборатории по контролю качества, а также дополнительно обучить сотрудников. Параллельно будет проводиться работа по внедрению новой технологии в проекты по ремонту, реконструкции и строительству дорог в регионе. "Высокотехнологичные и эффективные разработки необходимо использовать и внедрять в нашем регионе", — акцентировал Сергей Карпов.
Темой следующего заседания научно-технического совета по предложению министра станет эффективное использование на федеральных и региональных дорогах в Самарской области пунктов весогабаритного контроля. В том числе предлагается рассмотреть вопрос устройства такого пункта на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе плотины Жигулевской ГЭС. "Решение вопросов весовой нагрузки на автомобильные дороги позволит обеспечить сохранность наших дорог. В настоящее время в этом направлении у нас есть пробелы, которые совместно ликвидировать", — подчеркнул министр.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?