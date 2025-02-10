В минтрансе Самарской области начал работу научно-технический совет

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.

Напомним, на 2025 г. запланирован большой объем работ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", в регионе будет приведено в нормативное состояние более 20 автодорог регионального значения, это более 195 км. На ремонт дорог местного значения в 2025 г. предусмотрено 7 млрд рублей. "Будем менять сложившийся в регионе в прежние годы рынок дорожных подрядчиков. Работаем открыто, честно и качественно. Нет своих и чужих. Есть только те, кто строит лучше и на более выгодных для региона или муниципалитета условиях", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Вопросами улучшения качества строительства дорог займется научно-технический совет. Одна из основных задач совета — формирование научно-технической и инновационной политики для достижения стратегических целей деятельности министерства, повышение эффективности управления транспортной инфраструктурой, содействие внедрению новейших достижений дорожной науки и техники, применению передового опыта.

В первом заседании совета под руководством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова приняли участие сотрудники министерства, ГКУ Самарской области "Управление автомобильными дорогами", ФКУ "Поволжуправтодор", представители муниципальных образований, дорожных подрядных организаций и лабораторий, российских научно-исследовательских институтов, в том числе профильных университетов Самарской области, поставщики материалов для дорожного строительства.

"Учитывая приближение дорожного сезона, особую актуальность приобретают вопросы применения асфальтобетонных смесей с учетом выхода новых ГОСТов и нормативов, современных разработок, направленных на повышение долговечности асфальтобетонного покрытия. Нам необходимо выработать позицию в отношении применения смесей при ремонте дорог регионального и местного значения, расценок на материалы, которые должны быть прозрачными и понятными, и методов контроля качества смесей", — подчеркнул глава областного минтранса.

Участники совета обсудили достоинства и недостатки применения асфальтобетонных смесей, приготовленных на полимерно-битумном вяжущем ПБВ-60, а также возможности использования в регионе смеси по системе объемно-функционального проектирования приготовленных на битумном или полимерно-битумном вяжущем по технологии PG.

"Применение битумов PG в дорожном строительстве является относительно новым направлением, особенно в России. Эта система классификации была разработана для учета климатических условий и эксплуатационных нагрузок. Однако из-за недавнего внедрения на территории РФ пока отсутствует достаточная наработанная статистика по их долговечности и поведению в реальных условиях эксплуатации. При этом полимерно-битумные вяжущие применяются в дорожном строительстве уже длительное время и хорошо зарекомендовали себя на практике. Модификация битума полимерами позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к деформациям, колееобразованию и растрескиванию, особенно в сложных климатических условиях", — отметил директор ГКУ СО "Управление автомобильными дорогами Сергей Мещеряков.

Для внедрения новой технологии в Самарской области дорожным организациям необходимо будет усовершенствовать и переоснастить асфальтобетонные заводы и лаборатории по контролю качества, а также дополнительно обучить сотрудников. Параллельно будет проводиться работа по внедрению новой технологии в проекты по ремонту, реконструкции и строительству дорог в регионе. "Высокотехнологичные и эффективные разработки необходимо использовать и внедрять в нашем регионе", — акцентировал Сергей Карпов.

Темой следующего заседания научно-технического совета по предложению министра станет эффективное использование на федеральных и региональных дорогах в Самарской области пунктов весогабаритного контроля. В том числе предлагается рассмотреть вопрос устройства такого пункта на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе плотины Жигулевской ГЭС. "Решение вопросов весовой нагрузки на автомобильные дороги позволит обеспечить сохранность наших дорог. В настоящее время в этом направлении у нас есть пробелы, которые совместно ликвидировать", — подчеркнул министр.