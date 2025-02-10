Дарья Касаткина начала турнир в Дохе с победы над Полиной Кудерметовой

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина с разгромной победы стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В первом круге она не отдала ни одного гейма соотечественнице Полине Кудерметовой — 6:0, 6:0, пишет championat.com.

Матч продолжался всего 42 минуты. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Кудерметовой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге "тысячника" в Дохе Дарья Касаткина сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, Элиной Аванесян.