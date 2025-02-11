В Самаре выделили 12 млн рублей на снос расселенных домов: список

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который снесет несколько аварийных жилых домов в разных районах города. Из городской казны на это выделяют 11,97 млн рублей.

В документации отмечается, что все объекты капитального строительства, подлежащие сносу, расселены. Большая часть из них находится в Кировском районе, еще два — в Ленинском и один — в Промышленном районе Самары:

Кировский район, ул. Советская, дом № 46, литеры ИИ2ии1и2и3

Кировский район, ул. Советская, дом № 117 литеры С, С1-С4

Кировский район, ул. Советская/ул. Черемшанская, дом № 119/171 литеры Т, Т1,Т2,Т3,Т4

Кировский район, ул. Каховская, дом № 41 литера Г

Кировский район, ул. Олимпийская, дом № 8, литера В

Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 50, литера А, А1

Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, дом № 168, литеры Б, Б1, б

Промышленный район, ул. Вятская, дом № 22, литера К

Победитель торгов определится после 20 февраля, срок исполнения контракта — до конца текущего года.