В Самаре выделили 12 млн рублей на снос расселенных домов: список

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который снесет несколько аварийных жилых домов в разных районах города. Из городской казны на это выделяют 11,97 млн рублей.
В документации отмечается, что все объекты капитального строительства, подлежащие сносу, расселены. Большая часть из них находится в Кировском районе, еще два — в Ленинском и один — в Промышленном районе Самары:
- Кировский район, ул. Советская, дом № 46, литеры ИИ2ии1и2и3
- Кировский район, ул. Советская, дом № 117 литеры С, С1-С4
- Кировский район, ул. Советская/ул. Черемшанская, дом № 119/171 литеры Т, Т1,Т2,Т3,Т4
- Кировский район, ул. Каховская, дом № 41 литера Г
- Кировский район, ул. Олимпийская, дом № 8, литера В
- Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 50, литера А, А1
- Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, дом № 168, литеры Б, Б1, б
- Промышленный район, ул. Вятская, дом № 22, литера К
Победитель торгов определится после 20 февраля, срок исполнения контракта — до конца текущего года.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
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